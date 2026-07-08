Skoko žestoko udario po HDZ-u i Šuti: "Grabež i podjela plijena imaju potpuni primat nad moralom"

Nakon pravomoćne presude bivšem čelniku splitskog SDP-a i nezavisnom gradskom vijećniku Davoru Matijeviću zbog psihičkog nasilja u obitelji, oglasio se Igor Skoko, gradski vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita. Skoko je oštro prozvao HDZ i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, poručivši kako njihov odnos prema ovom slučaju pokazuje zabrinjavajući izostanak političke i moralne odgovornosti.

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"Za HDZ i Tomislava Šutu to je osobna situacija"

"Za HDZ i Tomislava Šutu, pravomoćno presuđeno obiteljsko nasilje je 'osobna situacija' koja nema nikakve posljedice u društvu. Možda mislite da ste krivo pročitali, ali to je stav HDZ-a i Tomislava Šute", poručio je Skoko.

U nastavku se osvrnuo na aktualne političke odnose u Splitu, pri čemu je Matijevića nazvao jednim od partnera vladajućih. "Nakon što im je jedan partner lagao i pobjegao policiji pa završio u zatvoru, drugi im je sada osuđen za obiteljsko nasilje. Mislim da se ovakva koalicija nije nikada dogodila u niti jednoj demokratskoj državi ikada", naveo je Skoko.

"Nema čak ni glume da im je obiteljsko nasilje neprihvatljivo"

Centrov vijećnik smatra da je u ovom slučaju politička korist, kako tvrdi, stavljena ispred moralnih načela.

"Grabež i podjela plijena imaju potpuni primat nad moralom. Nema čak ni glume HDZ-a da im je obiteljsko nasilje neprihvatljivo", poručio je. Skoko je pritom otvorio i šire društveno pitanje o tome može li osoba pravomoćno osuđena za obiteljsko nasilje i dalje politički djelovati bez posljedica.

"Kada smo postali društvo u kojem te presuda za obiteljsko nasilje automatski ne diskvalificira u moralnom i političkom smislu? Što je sljedeće, HDZ će psihičko zlostavljanje žena učiniti i zakonski prihvatljivim? Sramotno, otužno i jadno. I duboko zabrinjavajuće za budućnost Hrvatske", dodao je Skoko.

Prozvao i one koji su "se pravili gluhi i slijepi"

Na kraju objave Skoko je uputio poruku i onima za koje smatra da su ranije ignorirali ovaj slučaj. "PS. Svi vi koji ste se pravili gluhi i slijepi, a znate koji ste, jeste ponosni?", zaključio je Igor Skoko.

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