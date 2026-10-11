Skoko žestoko prozvao Šutu zbog Poljuda: "Da nije odustao od sanacije, danas nitko ne bi kisnuo na stadionu"

Splitski gradski vijećnik i član stranke Centar Igor Skoko oštro je kritizirao gradonačelnika Splita Tomislava Šutu zbog stanja stadiona Poljud, tvrdeći da je aktualna gradska vlast odustajanjem od ranije pokrenute sanacije odgovorna za probleme s kojima se suočavaju gledatelji tijekom kišnog vremena. Skoko se oglasio na društvenim mrežama, poručivši da posljedice odluka gradske vlasti danas osjećaju upravo navijači i posjetitelji Poljuda. "Cijena nerada je i kiša na glavama gledatelja na Poljudu!", poručio je Skoko.

"Da Šuta nije odustao od sanacije, danas bi stadion bio saniran"

Prema Skokinim tvrdnjama, jedan od prvih poteza gradonačelnika Šute bio je odustajanje od projekta sanacije stadiona koji je pokrenula prethodna gradska administracija. "Jedan od prvih Šutinih poteza je bio odustajanje od sanacije stadiona koju je pokrenula naša administracija. Da Šuta nije odustao od sanacije, danas bi stadion bio saniran i nitko ne bi kisnuo", napisao je Skoko. Pritom smatra da se odustajanjem od ranijih planova nije izgubilo samo vrijeme potrebno za obnovu postojećeg stadiona, nego i prilika za napredak prema izgradnji potpuno novog nogometnog zdanja.

Skoko tvrdi da bi Split, da su nastavljeni projekti prethodne administracije, danas već bio u fazi projektiranja novog stadiona na Brodarici. "Također, bili bi sada u procesu projektiranja novog stadiona na Brodarici. Zbog Šutine kratkovidnosti i nerada gledatelji kisnu, a novi stadion izgleda zauvijek izgubljena ideja", poručio je gradski vijećnik Centra.

Oštro protiv obnove Parka mladeži

U svojoj objavi Skoko se osvrnuo i na mogućnost obnove Parka mladeži, smatrajući da bi takav smjer razvoja sportske infrastrukture mogao dodatno udaljiti Split od izgradnje novog stadiona. "Možda još nije kasno zaustaviti apsurdne ideje o obnovi Parka mladeži, jer ako se to dogodi onda novi stadion nećemo vidjeti niti mi koji smo sada u četrdesetim godinama", zaključio je Skoko.