Skoko žestoko prozvao Šutu zbog KK Splita: "Ovo je potpuni raspad sustava"

Igor Skoko, vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, oštro je reagirao na naslov prema kojem KK Split igrače traži preko Facebooka. Skoko je poručio da je riječ o još jednom dokazu, kako tvrdi, potpunog izostanka plana u splitskoj sportskoj politici.

"Više se ni ne glume sustav i plan"

"Čini se da je ekipa oko Tomislava Šute u potpunosti odustala da uopće glumi da postoji sustav u kojem postoji iti privid plana", poručio je Skoko. Nastavio je kako se, nakon zaustavljanja sanacije Poljuda i, kako tvrdi, uništavanja šansi da Split i Hajduk dobiju novi stadion, sada došlo do situacije u kojoj se igrači za KK Split traže preko Facebooka. "Kao da kupuju krumpire. Nevjerojatno kakav amaterizam i javašluk u sportskoj politici Tomislava Šute", napisao je Skoko.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"KK Split je bio stabiliziran, a sada je predmet sprdnje"

Skoko tvrdi da je za vrijeme mandata Centra, uz podršku gradske uprave, KK Split izašao iz predstečajne nagodbe, financijski se stabilizirao i nakon godina čekanja donio prve trofeje u Split. "Nažalost, nakon samo godinu dana mandata HDZ-a i Tomislava Šute, KK Split je predmet sprdnje", poručio je.

"Sljedeći korak je Mali oglasnik"

U svom istupu Skoko je dodatno ironizirao situaciju oko splitskog košarkaškog kluba.

"Sljedeći korak je vjerojatno traženje trenera preko Malog oglasnika", napisao je. Na kraju je poslao i političku poruku aktualnoj gradskoj vlasti.

"KK Split je preživio mnoge nevolje, ali je vrlo lako moguće da neće kadroviranje Šute i Keruma", zaključio je Skoko.