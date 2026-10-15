Skoko žestoko prozvao Šutu: "Ne želimo da se Splitu dogodi nova Fimi media! Govorimo o desecima poslova, iznosi bi mogli prijeći milijune eura"

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko na konferenciji za medije u Splitu iznio je ozbiljne sumnje vezane uz poslovanje gradskih ustanova i tvrtki s tvrtkama Vision Facade i RDSound, pritom prozvavši gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrdi, izostanka odgovora i dokumentacije. Skoko je najavio tematsku sjednicu Gradskog vijeća na kojoj želi otvoriti pitanja o poslovima povezanima s Antonijem Nikolićem te utvrditi kako su gradske ustanove i tvrtke birale svoje poslovne partnere.

"Želimo sve narudžbenice, sve ugovore, sve račune i svu korespondenciju između gradskih ustanova, Grada, tvrtki i Antonija Nikolića te navedenih tvrtki", poručio je Skoko. Posebno je istaknuo slučaj Hrvatskog narodnog kazališta, tvrdeći da je ondje odabrana skuplja ponuda te da je određeni posao plaćen višestruko više nego ranije, bez suvislog objašnjenja.

"Ne želimo da se našem gradu dogodi Fimi media"

Skoko je situaciju usporedio s poznatom aferom Fimi media, upozoravajući na mogućnost da ukupna vrijednost spornih poslova dosegne znatne iznose. "Mi ne želimo da se našem gradu dogodi Fimi media. Vidjeli smo što se dogodilo s Fimi medijom, cijela stranka je na kraju bila osuđena, nestali su milijuni", izjavio je. Prema njegovim riječima, već se govori o desecima poslova, a smatra da bi njihova ukupna vrijednost, nastavi li se takva praksa, mogla prijeći milijun eura. "Tu se sada već broje sigurno stotine tisuća eura. Ono što znamo i ono što nam ljudi govore upućuje na mnogo veće iznose", ustvrdio je Skoko, naglasivši da upravo zato inzistira na dostavi cjelokupne dokumentacije.

"Neka Šuta ne pobjegne od gradskih vijećnika"

Osvrnuo se i na navode vezane uz Hrvatski dom u Splitu, spomenuvši Slavena Tahirbegovića, koji je, prema Skokinim tvrdnjama, odbio postupiti po zahtjevu za dodjelu posla koji se navodno pozivao na autoritet gradonačelnika. "Mi ne znamo tko su sve ostali koji nisu imali hrabrosti reći gospodinu Nikoliću da se na takav način ne radi. Želimo da se sve opravda do zadnjeg centa", kazao je. Skoko je izravno pozvao gradonačelnika da dođe pred vijećnike i odgovori na pitanja. "Pozivam gradonačelnika da ne bježi od vijećnika, da stane pred njih i objasni što se događa", poručio je. Na kraju je potvrdio da Centar sa svojih 11 vijećnika može samostalno inicirati tematsku sjednicu Gradskog vijeća te da, prema njegovim razgovorima, i dio drugih vijećnika podržava održavanje sjednice i traži odgovore.