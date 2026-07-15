Skoko upozorio na opasnost u Žrnovnici: "Moramo li uvijek čekati da se dogodi zlo?"

Igor Skoko iz Centra upozorio je na ponovno prometovanje kamiona preko mosta u Žrnovnici, koji je zaštićeno kulturno dobro i preko kojeg je teretnim vozilima zabranjen prolazak. Istaknuo je kako takvo ponašanje ugrožava ostale sudionike u prometu, posebno u vrijeme aktualnih radova.

Zbog radova prolazak dodatno otežan

Skoko je naveo kako je jedna prometna traka trenutačno zatvorena, zbog čega je prolazak kamiona preko mosta gotovo nemoguć, a situacija dodatno otežava prometovanje drugim vozilima. "A u Žrnovnici opet isti debilizam. Kamioni prelaze preko mosta koji je zaštićeno kulturno dobro i preko kojeg im je zabranjeno prometovanje. Time i inače ugrožavaju druge sudionike u prometu, ali sada je zbog radova jedna traka ceste zatvorena pa im je prolaz gotovo nemoguć", poručio je Skoko.

"Što da su morali proći hitna pomoć ili vatrogasci?"

Posebno je upozorio na moguće posljedice u slučaju potrebe za hitnom intervencijom žurnih službi.

"Što da je morala proći hitna pomoć? Ili vatrogasci, a imali smo ozbiljne požare u Žrnovnici? Što da je netko morao hitno odvesti dijete liječniku?", upitao je. Skoko smatra kako ovakve slučajeve više ne bi trebalo tretirati kao manje prometne prekršaje, već kao ozbiljno ugrožavanje sigurnosti građana.

Zatražio strože sankcije

"Vrijeme je da se ovakva obijest i bezobzirnost u prometu shvate ozbiljno. Ovo više nije manji prometni prekršaj, već ozbiljno ugrožavanje ljudi. Neodgovornom vozaču trebalo bi oduzeti vozačku dozvolu, a kamion zaplijeniti. Možda bi tada i drugi shvatili poruku", naveo je Skoko. Na kraju je prozvao i policiju, istaknuvši kako bi za provođenje strožih mjera policijski službenici morali biti prisutni na terenu.