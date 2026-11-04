Skoko prozvao Šutu zbog panoramskog kotača: "Nakon Milana Bandića – Tomislav Šuta! Puno je pitanja za USKOK"

Splitski gradski vijećnik stranke Centar Igor Skoko oštro je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog kontroverzi oko panoramskog kotača koji je trebao biti postavljen tijekom ovogodišnjeg Adventa u Splitu. U opširnoj objavi na društvenim mrežama povukao je paralelu s aferama iz vremena pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, otvorio pitanje političkih i poslovnih veza tvrtke koja se jedina javila na javni poziv te pozvao USKOK da ispita cijeli slučaj.

"Nakon Milana Bandića – Tomislav Šuta!", započeo je Skoko svoju objavu, ne skrivajući nezadovoljstvo načinom na koji je organiziran postupak za najam panoramskog kotača i pripadajuće infrastrukture. "Svinjarija s pokušajem plaćanja panoramskog kotača zaslužuje poseban osvrt i mali povratak u prošlost. Paralele s kriminalom iz vremena Milana Bandića su zaista zapanjujuće. Pomalo je i nevjerojatna bahatost kojom se pokušavaju dokopati novca građana Splita", poručio je.

Tko stoji iza tvrtke Fest i kakve veze ima s Bandićevim aferama?

U središte svoje objave Skoko je stavio tvrtku Fest d.o.o. iz Ozlja, koja je jedina dostavila ponudu na javni poziv za najam infrastrukturne opreme i zabavnih naprava u Splitu. Riječ je o tvrtki povezanoj s bračnim parom Darkom i Anitom Tuček, čija su se imena i ranije pojavljivala u javnosti u kontekstu poslova organizacije manifestacija u Zagrebu. "Prvo pitanje koje se nameće je: tko je bračni par Tuček, čija se tvrtka Fest d.o.o. jedina javila na natječaj za panoramski kotač?", upitao je Skoko.

Podsjetio je na raniju aferu povezanu s organizacijom manifestacija u Zagrebu, u kojoj je Darko Tuček svjedočio o davanju mita Zdenku Antunoviću, nekadašnjem suradniku Milana Bandića. Taj slučaj bio je predmet USKOK-ove istrage, a Tuček je snimio razgovore s Antunovićem te ih naknadno predao istražiteljima. Skoko upravo u tim događajima vidi razlog za dodatno preispitivanje okolnosti splitskog javnog poziva. Ipak, raniji događaji u Zagrebu sami po sebi ne predstavljaju dokaz nepravilnosti u sadašnjem splitskom postupku.

Spomenuo i Đurđu Adlešić te HSLS

U nastavku objave Skoko je otvorio pitanje političkih veza obitelji Tuček, posebno ističući Đurđu Adlešić, nekadašnju predsjednicu HSLS-a. Naime, Anita Tuček sestra je Đurđe Adlešić, a HSLS je jedan od političkih partnera HDZ-a u splitskoj gradskoj vlasti. "Drugo pitanje je odakle Fest d.o.o. u Splitu i zašto Šuta želi basnoslovno platiti nešto što poduzetnici inače plaćaju gradovima? Možda je odgovor u tome što je sestra Anite Tuček, poznata i utjecajna HSLS-ovka Đurđa Adlešić, a HSLS je dio Šutine većine koja (o)visi o jednoj jedinoj ruci?", napisao je Skoko. Riječ je o političkoj sumnji koju iznosi oporbeni vijećnik, a za koju u objavi nije ponudio dokaze o eventualnom utjecaju obiteljskih ili stranačkih veza na postupak odabira ponuditelja.

"Tko je Šutin čovjek od povjerenja koji je dogovorio ovu svinjariju?"

Skoko se u svojoj objavi osvrnuo i na Antonija Nikolića, suradnika splitskog gradonačelnika čije su poslovne veze posljednjih tjedana bile predmet političkih rasprava i tematske sjednice Gradskog vijeća.

Postavio je pitanje je li upravo Nikolić ili netko drugi mogao sudjelovati u dogovorima oko panoramskog kotača. "I treće, možda i najvažnije, pitanje je tko je Šutin čovjek od povjerenja koji je dogovorio ovu svinjariju? Je li možda u medijima već opjevani Antonio Nikolić? Ili možda tajanstveni treći putnik za Pariz? Ili možda netko za koga ćemo tek čuti?", naveo je. Pritom nije iznio dokaze koji bi Nikolića ili neku drugu osobu povezali s eventualnim nezakonitim dogovaranjem posla, nego je riječ o pitanjima i sumnjama koje smatra potrebnim istražiti.

Pozvao USKOK na hitnu reakciju

Posebno oštar bio je u dijelu objave u kojem proziva institucije nadležne za istraživanje mogućih kaznenih djela.

"Puno pitanja za USKOK, a USKOK-a nigdje. Valjda nećemo morati čekati da nastane šteta kao u Zagrebu za vrijeme Bandića da bi netko reagirao", poručio je Skoko. Spomenuo je i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, dovodeći u pitanje prioritete institucija. "Na kraju krajeva, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da su neovisna institucija koja djeluje bez pritisaka. Ako sumnje oko Šutine Fimi medije i ovog panoramskog kotača nisu razlog za hitnu reakciju, ne znam na što bi onda uopće trebali reagirati. Nije valjda da je umirovljenik koji prodaje štence prioritet?", napisao je.