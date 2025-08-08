Skoko poručio Šuti i Opari: "Jednom u životu stavite interese Splita ispred interesa stranke"

Nakon što se posljednjih nekoliko dana cijela famozna vertikala HDZ-a poigrava sa građanima Splita, glavni tajnik Centra Igor Skoko poručio je danas kako je riječ o "tri politička šamara Tomislavu Šuti".

"Nakon što su ministar Butković i ministrica Vučković opalili dva šamara Tomislavu Šuti i poručili da brod i azbest ostaju u Splitu, jučer je treći šamar s istom porukom isporučio Andrija Mikulić. Da situacija nije ozbiljna i opasna za zdravlje građana Splita, ovakvo međusobno šamaranje unutar HDZ-a bilo bi urnebesno smiješno. No, problem je što Split gubi, a Tomislav Šuta pokušava te šamare prikazati kao vlastitu pobjedu", rekao je Skoko, komentirajući izjave u kojima Šuta još prije nekoliko dana tvrdi da brod i azbest napuštaju Split.

Skoko je pozvao Tomislava Šutu, kao i saborskog zastupnika HDZ-a iz Splita Andru Krstulovića Oparu, da "jednom u životu stave interes Splita ispred interesa stranke": "Ako već postoji politička volja da se brod ne ukloni, postoji i politička snaga koja to može promijeniti. Gospodin Šuta i gospodin Krstulović Opara osobno drže Andreju Plenkoviću većinu u Hrvatskom saboru. Pozivamo ih da jasno i javno poruče da ako brod i azbest ne napuste Split odmah, više nemaju njihovu podršku. Ništa nije važnije od zdravlja građana, naše djece i budućnosti ovog grada", zaključio je Skoko.

Bojan Ivošević ocijenio je kako je Split ovim slučajem “ponižen od vrha do dna HDZ-ove vertikale”. „Svi su znali da brod dolazi u Split. Nitko nije reagirao dok se građani nisu pobunili. Šutnja kojom je Split pretvoren u svjetsko odlagalište opasnog otpada je nedopustiva i sramotna. Šteta je već učinjena – sada se naš grad percipira kao grad trećeg reda, grad u koji svatko može iskrcati što god poželi“, upozorio je Ivošević.

Pozvao je građane da se pridruže najavljenom prosvjedu u organizaciji građanske inicijative:

"Pozivamo sve građane Splita da idući tjedan podrže prosvjed i još jednom jasno poručimo: brod s azbestom mora napustiti Split. Država ima sve pravne i operativne alate da to učini, samo treba postojati politička volja", kazao je Ivošević te poručio "da je kojim slučajem riječ o projektu kojeg je radio Puljak nema inspekcije koja ne bi došla".

Zaključio je da bi vjerojatno građevinska inspekcija našla neku cijev ili nadstrešnicu bez papira u brodogradilištu, podigla kaznenu prijavu za bespravnu gradnju na pomorskom dobru i raskinula koncesiju. „Svakako u njihovim rukama je saborska većina. Svaki zakon, uredbu i pravilnik mogu promijeniti i spriječiti da postanemo posljednje počivalište opasnog otpada“, poručio je Ivošević.