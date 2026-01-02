Skoko o ostavci Keruma: "Mala, ali slatka pobjeda za početak godine"

Kako smo ranije objavili, Željko Kerum više nije predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan. Nekadašnji gradonačelnik Splita i prvi čovjek HGS-a podnio je ostavku na svoje mjesto u Nadzornom odboru gradske tvrtke, a umjesto njega u NO stiže Lidija Bekavac.

Ostavku Željka Keruma je na društvenim mrežama komentirao Igor Skoko, vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita i jedan od utjecajnijih članova stranke.

"Drago mi je vidjeti da je naš i pritisak javnosti urodio plodom, pa je Kerum podvio rep i pobjegao iz Nadzornog odbora Žnjana. Kad već gradonačelnik Šuta nije imao ni minimum morala i hrabrosti da ga smijeni. Mala, ali slatka pobjeda za početak godine. PS. Znamo da je Žnjan d.o.o. i dalje pod šapama Kerumovog dijela trgovačke koalicije, ali barem on više nije osobno uključen", objavio je Skoko.