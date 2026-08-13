Skoko: Ne smije biti ideoloških razlika kada je riječ o nacionalnoj sigurnosti

Splitski gradski vijećnik Igor Skoko upozorio je na, kako tvrdi, ozbiljne propuste hrvatskog sigurnosnog sustava nakon niza slučajeva odlaganja opasnog otpada diljem Hrvatske. Kao primjere naveo je Gospić, Senj i Benkovac te poručio kako je pitanje zbrinjavanja opasnog otpada potrebno promatrati i kroz prizmu nacionalne sigurnosti.

„To su samo prve asocijacije kojih se sjetim kada se spomene opasni otpad. Nažalost, možemo biti 100 posto sigurni da to nisu zadnja odlagališta opasnog otpada za koja će cijela Hrvatska saznati“, istaknuo je Skoko.

Posebno je problematizirao činjenicu da nadležne institucije, prema dosadašnjim objašnjenjima, nisu pravodobno utvrdile razmjere problema, iako su građani, kako navodi, godinama upozoravali na sumnjiva odlagališta.

„Ako je vjerovati institucijama Republike Hrvatske, nitko apsolutno ništa nije znao“, poručuje Skoko, dodajući kako se postavlja pitanje kako je moguće da nadležnim službama promaknu brojni kamioni koji su godinama prevozili opasni otpad.

Prema njegovom mišljenju, takvi slučajevi otvaraju i šire pitanje učinkovitosti državnog sigurnosnog aparata. Skoko upozorava da, ako institucije nisu sposobne pravodobno detektirati i spriječiti nezakonito postupanje s opasnim otpadom, građani imaju pravo pitati što im još može promaknuti.

„Normalan čovjek se zapita: ako im promaknu tisuće kamiona s opasnim otpadom, što im još promiče? Hoćemo li nekad saznati da nam je netko negdje odložio radioaktivni otpad? Da nam u državi nesmetano djeluju terorističke organizacije?“, napisao je.

Skoko situaciju ocjenjuje izvanrednom te poziva oporbene stranke na zajedničko djelovanje i snažniji pritisak na vladajuću većinu. Smatra da u pitanjima nacionalne sigurnosti ideološke razlike trebaju biti stavljene u drugi plan.

„Moramo se ujediniti i napraviti ogroman pritisak na vladajuću većinu“, poručuje Skoko, uz nadu da će se tom pritisku pridružiti i zastupnici vladajuće većine kojima je, kako navodi, budućnost Hrvatske iznad osobnih interesa.

Zaključno, Skoko je poručio da oporba mora pokazati odgovornost i zajedništvo kada je riječ o pitanjima koja izravno utječu na sigurnost građana. U suprotnom, smatra, građani će na izborima ocijeniti one koji zbog političkih ili ideoloških razlika nisu spremni zajednički djelovati.

„Ne smije biti ideoloških razlika u pitanju nacionalne sigurnosti!“, zaključio je Skoko.