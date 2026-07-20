Skoko ismijao Ministarstvo i HTZ: "Nude putovanje u prošlost, a žele upravljati hrvatskim turizmom"

Splitski gradski vijećnik Centra Igor Skoko oštro je kritizirao Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatsku turističku zajednicu zbog, kako tvrdi, zastarjelih ponuda objavljenih na službenoj stranici Hrvatske turističke kartice.

Skoko je u objavi na društvenim mrežama naveo da se među izdvojenim ponudama i dalje može pronaći smještaj koji je bilo moguće rezervirati za 2023. i 2024. godinu.

"Ministarstvo i HTZ nude put u prošlost"

"Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica vam nude put u prošlost! Uopće se ne šalim. Nemojte da netko kaže da Tonči Glavina i Kristijan Staničić nisu inovativni", poručio je Skoko. Podsjetio je pritom na projekt CRO kartice, koji je trebao potaknuti domaću turističku potrošnju, produžiti sezonu i hrvatskim građanima omogućiti korištenje pogodnosti u turističkim i ugostiteljskim objektima.

Prema Skokinim riječima, službena stranica projekta pokazuje kako se među izdvojenim ponudama nalaze sadržaji koji više nisu aktualni. "Čim malo skrolate, odmah vam daju izdvojene ponude. A što su izdvojene ponude? Pa ponude da rezervirate smještaj u 2023. ili 2024. godini! Ministarstvo turizma i HTZ zaobišli su i zakone fizike. Sjajno i inovativno, nema što", napisao je vijećnik Centra.

Kritike na račun Glavine i Staničića

Skoko smatra da zastarjeli podaci na stranici pokazuju nebrigu institucija koje upravljaju važnim dijelom hrvatskog turizma. "Naravno, rugam se njima, a plačem nad nama koji ih financiramo. Ekipa koja godinama nije u stanju maknuti ponude koje su prošle upravljala bi turizmom. Jamčim vam da nema malog iznajmljivača u državi kojem bi se ovakvo nešto dogodilo", naveo je.

Posebno je prozvao ministra turizma i sporta Tončija Glavinu te direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića, optuživši ih za loše upravljanje i nerazumijevanje problema ljudi koji žive od turizma.

"Da nije tragično, bilo bi urnebesno smiješno"

U završnici objave Skoko je njihov odnos prema turističkom sektoru usporedio s nogometnim trenerom iz nižeg ranga koji pokušava dijeliti savjete svjetskim prvacima. "Za nas koji radimo u turizmu, slušati ovakve likove je kao da izbornik Španjolske, nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo, mora slušati ‘stručne’ analize trenera koji vodi tim iz treće županijske lige. Da sve skupa nije tragično i opasno za hrvatske građane, bilo bi urnebesno smiješno", zaključio je Igor Skoko.

Na kraju je ironično pozvao građane da, žele li "otputovati u prošlost", pregledaju ponude objavljene na stranici Hrvatske turističke kartice.