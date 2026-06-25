Skočila sa stijene visoke osam metara i teško se ozlijedila, policija odmah izdala upozorenje

Talijanska državljanka je teže ozlijeđena te policija upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more.

Prilikom skoka sa stijene s visine od oko osam metara, teško je stradala 26-godišnja talijanska državljanka.

Naime, jučer oko 13 sati, 26-godišnjakinja je na rtu Kamenjak skakala sa izrazito strme stijene u more te je izgubila pravac skoka i udarila leđima u površinu mora u plitkom djelu mora. Talijanskoj državljanki su prvu pomoć pružili ostali kupači do dolaska hitne medicinske pomoći kada je prevezena u pulsku bolnicu, gdje je utvrđeno kako je teže ozlijeđena.

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako, ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno. Talijanska državljanka je teže ozlijeđena te policija upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more.