ŠKMER poziva nove stipendiste: Dvije godine mentorstva i umrežavanja s kulinarskom elitom

Udruga ŠKMER (Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija) otvorila je natječaj za novu generaciju stipendista u sklopu programa "Postani ŠKMER stipendist". Riječ je o dvogodišnjem programu namijenjenom mladim kuharima koji žele napraviti sljedeći korak u karijeri – ne kroz financijsku stipendiju, već kroz nešto što iz ove međunarodne udruge sa sjedištem u Splitu smatraju vrijednijim: izravan rad u profesionalnoj kuhinji, mentorstvo priznatih domaćih i međunarodnih chefova te pripremu za natjecanja i javni nastup.

Program, kako objašnjavaju u ŠKMER-u, ne stvara samo vještog kuhara, nego gradi cjelovitog profesionalca – onog koji razumije rad u timu, poslovnu stranu kuhinje i, sve važnije u današnjoj gastronomiji, vlastiti osobni brend.

Ono što stipendiste najviše privlači jest društvo u kojem će se naći. Mentori i ambasadori programa uključuju Željka Nevena Bremeca, predsjednika ŠKMER-a i masterchefa, Petra Vlaka i Jadrana Grančića, dvostruke pobjednike Bisera mora, Hrvoja Zirojevića i legendarnog Stevu Karapandžu. Uz njih, tu su i pastrychefica Ivana Bradarić te Sokol Prenga, jedan od vodećih albanskih chefova, kao i gostujući edukatori poput slastičarskih majstora Valentina Sancheza i Petre Jelenić s kojima ŠKMER godinama surađuje, a tu su i francuski chefovi iz restorana ovjenčanih s tri Michelinove zvijezdice.

Alma Harašić Bremec, voditeljica ŠKMER Akademije, ističe da program stipendistima nudi ono što se ne može steći ni u jednoj strukovnoj školi u Hrvatskoj.

„To su, prije svega, kontinuirane edukacije i treninzi za profesionalce s odabranim stručnjacima iz zemlje i inozemstva. Praćenje trendova, vrhunske tehnike, pripreme za nastupe na natjecanjima, organizacija edukacija i natjecanja. Svaki nam mladi profesionalac dolazi s nekim svojim znanjima, interesima i motivacijom – a to će upravo odrediti opseg i mogućnosti putovanja i intenzitet sudjelovanja na međunarodnim festivalima, natjecanjima, master classovima, prezentacijama i promocijama. Uz stručno vođenje, riječ je o dodatnoj prilici za unaprjeđenje znanja i vještina koja nadilazi granice jedne zemlje ili kontinenta" – navela je Harašić Bremec.

Prema njezinim riječima, mreža predavača i partnerskih ustanova u zemlji i inozemstvu praktički ne poznaje granice, a program izlazi izvan okvira klasične kulinarske edukacije. Stipendisti, naime, prolaze treninge javnog nastupa i nastupa pred kamerom, pripremaju se za TV priloge i gastro festivale, a dobivaju i pomoć u izradi profesionalnog portfelja – od fotografija jela do videa koji dokumentiraju njihov napredak. Poseban naglasak tijekom stipendiranja stavljen je i na primjenu AI alata u gastronomiji, od planiranja menija i optimizacije troškova do razvoja recepata, te na digitalne alate za food styling i sadržaj za društvene mreže.

„Neće biti dovoljne samo dvije godine za stvoriti osobni brend, ali sve ćemo napraviti da su najkvalitetniji temelji postavljeni – odabrani će stipendisti imati izvanrednu priliku, a onda će svojim radom i sudjelovanjem u aktivnostima postaviti novi standard vlastite uspješnosti." – poručila je Harašić Bremec.

Nakon završetka programa, stipendisti ostaju dio ŠKMER međunarodne zajednice i imaju priliku sami postati mentori budućim generacijama.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi kuhari do 25 godina starosti koji imaju završenu srednju strukovnu školu za zanimanje kuhar, pokazuju motivaciju i talent za struku te su u mogućnosti aktivno sudjelovati u edukacijama, treninzima i natjecanjima tijekom dvije godine. Broj dodijeljenih stipendija nije unaprijed određen, već ovisi o broju i kvaliteti pristiglih prijava.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjen prijavni obrazac, potvrdu o završenoj srednjoj strukovnoj školi za zanimanje kuhar, životopis i motivacijsko pismo. Nakon pregleda prijava, uži krug kandidata poziva se na razgovor, a postupak se zaključuje odabirom stipendista i potpisivanjem Ugovora o stipendiranju.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2026. godine.

Prijave se šalju na info@skmer.hr ili putem online obrasca.