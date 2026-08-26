SKLAD NA BRAČU Cijeli otok stao iza iste ideje, evo što uskoro dobivaju

Brač će uskoro dobiti vlastiti ogranak Matice hrvatske, a riječ je o pothvatu koji se opisuje kao jedinstven slučaj u Hrvatskoj. Naime, prvi put jedan čitav otok zajednički se uključuje u djelovanje Matice hrvatske. Glavni odbor Matice hrvatske, na prijedlog Inicijalnog odbora, na sjednici održanoj 7. srpnja 2026. godine donio je odluku o osnivanju Ogranka Matice hrvatske Brač.

Već okupili pedesetak članova

Inicijativa je pokrenuta u lipnju, kada je održan sastanak Inicijalnog odbora, a među pokretačima su dr. Nansi Ivanišević, Andrija Biličić i don Stanko Jerčić.

Iako ogranak još nije formalno zaživio, već sada okuplja oko 50 članova. Osnivačka i izborna skupština trebala bi biti održana u rujnu. Na Braču su u prošlosti postojali ogranci Matice hrvatske u pojedinim općinama, no oni su se tijekom vremena ugasili. Novi ogranak trebao bi obuhvatiti cijeli otok i povezati njegove kulturne i stvaralačke potencijale.

Poseban naglasak na bračku čakavštinu

Jedan od glavnih ciljeva bit će poticanje kulturnih događanja, izdavaštva i stvaralaštva domaćih autora. Interes bračkih književnika i drugih autora već je velik, a očekuje se da bi Matica hrvatska mogla biti snažan poticaj novim knjigama, publikacijama i projektima. Poseban naglasak planira se staviti na očuvanje bračkih čakavskih govora, jednog od važnih dijelova identiteta otoka. Ambicija je da ogranak s vremenom postane jedan od vodećih pokretača kulturnog života Brača, osobito tijekom mjeseci izvan glavne turističke sezone.

Općine i Supetar spremni na suradnju

Brački grad i općine već su iskazali otvorenost za suradnju s budućim ogrankom. Nakon osnivačke skupštine i formalnog početka rada očekuje se i podrška Splitsko-dalmatinske županije te Ministarstva kulture i medija.

Osnivanje ogranka tako bi moglo otvoriti prostor za nove kulturne manifestacije, izdavačke projekte i snažnije povezivanje bračkih mjesta.