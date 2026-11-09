Noćna drama kod hrvatskog otoka! Nakon sudara dviju brodica skiper povukao očajnički potez kako bi spriječio potonuće

Prava drama odvijala se u nedjelju navečer kod otoka Plavnika, gdje su se sudarile dvije brodice. Jedan od sudionika nesreće nakon sudara odlučio je nasukati svoju brodicu na hridi kako bi spriječio moguće potonuće. U intervenciji je sudjelovala pomorska policija, a jedna osoba zadobila je lakše ozljede.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) zaprimila je dojavu o pomorskoj nesreći u nedjelju, 8. studenoga, u 22.15 sati.

Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dojavu je uputio jedan od sudionika nesreće, koji je prijavio da je nakon sudara s drugom brodicom svoju brodicu nasukao na hridi s južne strane otoka Plavnika.

Na taj se potez odlučio kako bi spriječio moguće potonuće plovila.

Policija krenula prema mjestu nesreće

O sudaru su odmah obaviješteni Lučka kapetanija Rijeka i Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka, čiji su službenici u trenutku dojave bili najbliži mjestu nesreće.

Policijski službenici ubrzo su pronašli vlasnika i voditelja nasukane brodice te ga ukrcali na policijsko plovilo i prevezli u luku Krk.

Ondje su mu djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili pomoć zbog lakših tjelesnih ozljeda.

Na brodicama bila po jedna osoba

Naknadnom provjerom utvrđeno je da se na svakoj brodici nalazila po jedna osoba te da su oba sudionika hrvatski državljani.

Policijski službenici tijekom boravka na mjestu nesreće nisu uočili površinsko onečišćenje mora.

Šire područje nesreće tijekom ponedjeljka nadzirat će službenici Lučke kapetanije Rijeka.

Utvrđuje se uzrok sudara

Oba sudionika pomorske nesreće upućena su da se tijekom ponedjeljka jave u Ispostavu lučke kapetanije Krk radi provođenja očevida i utvrđivanja okolnosti sudara.

Točan uzrok nesreće zasad nije poznat, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.