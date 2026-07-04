Skiper prvi put progovorio o tragediji kod Splita: "Znali smo da više ništa ne možemo učiniti"

Prije nešto više od dva tjedna kod Splita je došlo do sudara jedrilice s češkom posadom i katamarana, a u njemu je poginulo četvero državljana Češke. Istraga o nesreći i dalje traje, a preživjeli kapetan Vláďa za portal Boatsafe opisao je trenutke prije sudara, kaos koji je nastao i skrb koju su preživjeli dobili u bolnici.

Češka posada isplovila je 14. lipnja oko 10 sati unajmljenom jedrilicom prema Splitskom moru i prolazu Splitska vrata. Na brodu je bilo osmero ljudi, more je bilo mirno, a puhao je slab vjetar. Prema riječima preživjelog skipera, atmosfera je bila opuštena, a na palubi se svirala gitara, piše iDNES.cz., a prenosi Slobodna Dalmacija.

Za kormilom je bio njegov prijatelj Petr, koji je također bio iskusan skiper, a Vláďa tvrdi da se zvuk katamarana nije čuo i da je brod u početku izgledao tek kao mala točka u daljini. Prema njegovim riječima, katamaran se približavao vrlo brzo, bez trubljenja i bez promjene smjera.

"Stajao sam kod lijevog kormila, okrenut prema Petru, pa sam mogao vidjeti unatrag i sa strane", rekao je.

Kada je katamaran došao na nekoliko stotina metara od jedrilice, shvatili su da je situacija opasna. Vláďa je doviknuo Petru da skrene, no jedrilica pod jedrima nije mogla dovoljno brzo promijeniti smjer.

"Znali smo da više ništa ne možemo učiniti", rekao je i dodao da su posljednjih 80 metara prešli za samo pet sekundi.

"Samo sam, kao na filmu, vidio kako plovak udara dva metra od mene u brod i probija se dalje prema naprijed. U tom trenutku više nisam vidio Petra i nikada ga više nisam vidio. Ni prijateljicu Jiřinku i njezina supruga Petra. Ni poslije, ni u olupini, nigdje. A onda su te sekunde tekle kao u užasnom filmu", opisao je udar.

Preživjeli su se nakon sudara pokušali izvući s jedrilice koja je tonula, a Vláďa je pomagao djevojci koja je ostala zaglavljena između otkinutog stola iz kokpita i olupine. Uspio ju je iščupati i brod je potonuo u vodu.

"Srećom, uspio sam je iščupati odande. Brod je pod nama samo potonuo u vodu", rekao je.

Preživjele je izvukla posada katamarana, a na obalu ih je prevezlo policijsko plovilo. Vláďa tvrdi da su u bolnici u mokroj odjeći nekoliko sati čekali detaljnije preglede, a hranu su im navečer donijeli policajci. U nesreći je zadobio četiri slomljena rebra i druge ozljede, prenosi Slobodna Dalmacija, dodajući kako bi se u istragu mogli uključiti i češki istražitelji.

"Samo sam, kao na filmu, vidio kako plovak udara dva metra od mene u brod i probija se dalje prema naprijed. U tom trenutku više nisam vidio Petra i nikada ga više nisam vidio. Ni prijateljicu Jiřinku i njezina supruga Petra. Ni poslije, ni u olupini, nigdje. A onda su te sekunde tekle kao u užasnom filmu", opisao je udar.

Preživjeli su se nakon sudara pokušali izvući s jedrilice koja je tonula, a Vláďa je pomagao djevojci koja je ostala zaglavljena između otkinutog stola iz kokpita i olupine. Uspio ju je iščupati i brod je potonuo u vodu.

"Srećom, uspio sam je iščupati odande. Brod je pod nama samo potonuo u vodu", rekao je.

Preživjele je izvukla posada katamarana, a na obalu ih je prevezlo policijsko plovilo. Vláďa tvrdi da su u bolnici u mokroj odjeći nekoliko sati čekali detaljnije preglede, a hranu su im navečer donijeli policajci. U nesreći je zadobio četiri slomljena rebra i druge ozljede, dodajući kako bi se u istragu mogli uključiti i češki istražitelji.