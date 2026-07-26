Skiper pao s katamarana kod Šolte, na teren upućene sve žurne službe

Na području Šolte u nedjelju ujutro dogodila se pomorska nesreća u kojoj je skiper s charter katamarana pao u more, izvijestila je policija.

Dojava zaprimljena oko 9 sati

Prema prvim informacijama, dojava o događaju zaprimljena je danas, 26. srpnja 2026. godine, oko 9 sati.

Odmah nakon zaprimljene dojave o svemu su obaviještene sve nadležne žurne službe, koje su upućene na mjesto događaja. Više informacija o okolnostima nesreće, kao i stanju skipera, trebalo bi biti poznato naknadno.