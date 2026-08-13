SKERLA NAKON ISPADANJA IZ KL-a: "Hajduk je puno bolja momčad od nas"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a slavili su Splićani uvjerljivom pobjedom od 4:0. Bijeli će igrati protiv poljskog Rakówa u play-offu Konferencijske lige.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Žalgirisa Andrius Skerla.

Kako komentirate utakmicu?

Ako pogledamo oba poluvremena, Hajduk je bio puno bolji. Malo sam i razočaran kako smo igrali ovu utakmicu, nismo se dobro branili, bili smo lošiji u tranziciji. Prvo je poluvrijeme bilo bolje, njihov je napadač stalno bio u boxu, onda smo pali i odustali.

Kako biste ovo usporedili s utakmicom protiv Dinama kada ste se uspjeli vratiti?

To su bile dvije različite utakmice, nismo na istoj razini kao Hajduk, momčad je puno bolja. Mogli smo igrati puno bolje, ali kao što sam rekao prije nekoliko minuta, ako znate što trebate raditi, protivniku je teže. Protiv Hajduka trebalo je i malo sreće, ali Hajduk je puno bolja momčad.

Koje ste greške tražili u Hajdukovoj obrani?

Vidjeli ste kako napadaju, braniči su im visoko, nekada je to i prednost, možete to iskoristiti ako imate brze igrače, to smo iskoristili u prvoj utakmici i danas u prvom poluvremenu. Nekada se utakmica lako promijeni ako zabijete prvi. Prošlu su utakmicu igrali tešku utakmicu protiv Istre, mislili smo da će biti tako, promatrali smo njihove kornere, ali nekada se i iz tranzicije nešto moglo, no mi nismo uspjeli. Nismo se uspjeli izvući iz te sitaucije i iz takvih napada.