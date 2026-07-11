Skandinavci se kunu u ovaj trik: Kako očistiti pećnicu uz samo dva sastojka koja već imate u kuhinji?

Čišćenje pećnice mnogima je jedan od najnapornijih kućanskih poslova, no jednostavan trik s limunom i vodom mogao bi olakšati uklanjanje masnoće i neugodnih mirisa.

Zagoreni ostaci hrane, naslage masnoće i tvrdokorni mirisi često znače dugo ribanje i korištenje snažnih sredstava za čišćenje. Ipak, u skandinavskim zemljama mnogi vjeruju u jednostavniju metodu koja zahtijeva samo limun i malo vode.

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Riječ je o starom kućanskom triku za koji se tvrdi da pomaže omekšati sasušenu prljavštinu, ali i istodobno osvježiti unutrašnjost pećnice prirodnim mirisom citrusa, piše Metropolitan.si.

Kako limun pomaže u čišćenju?

Limun sadrži limunsku kiselinu koja može pomoći pri razgradnji masnoće i ostataka hrane. Kada se zagrijava zajedno s vodom u pećnici, nastaje para koja se širi unutrašnjim površinama i vlaži osušene naslage. Zbog toga ih je kasnije lakše ukloniti običnom vlažnom krpom.

Osim toga, limun može pomoći u ublažavanju neugodnih mirisa koji se zadržavaju nakon pripreme ribe, mesa ili jela s intenzivnim začinima, prenosi N1.

Sam postupak vrlo je jednostavan. Jedan ili dva limuna potrebno je prepoloviti ili narezati na kriške te ih staviti u posudu prikladnu za pećnicu. Nakon toga treba dodati malo vode i posudu staviti u pećnicu. Pećnicu je potrebno zagrijati na temperaturu od oko 100 do 150 stupnjeva Celzija te ostaviti limun i vodu da se zagrijavaju između 20 i 30 minuta.

Para će pritom navlažiti unutrašnjost pećnice i omekšati masne naslage. Kada se pećnica malo ohladi, dovoljno je unutrašnjost prebrisati mekom vlažnom krpom ili spužvom. Kod tvrdokornijih mrlja postupak će možda trebati ponoviti ili posegnuti za sredstvom namijenjenim čišćenju pećnica.

U skandinavskim zemljama prevladava mišljenje da nije uvijek potrebno koristiti različita kemijska sredstva za čišćenje kada i jednostavni sastojci iz kuhinje mogu biti učinkoviti. Ocat, soda bikarbona, sol i limun među najčešće su korištenim prirodnim pomagačima u održavanju doma.

Takve metode posebno se cijene jer su jednostavne, lako dostupne i mogu smanjiti potrebu za korištenjem agresivnih kemikalija.

Limun nije koristan samo za pećnicu

Primjena limuna u čišćenju doma ne završava na pećnici. Njegov sok može pomoći pri uklanjanju kamenca s pojedinih površina, osvježavanju drvenih dasaka za rezanje, neutraliziranju neugodnih mirisa u hladnjaku te čišćenju određenih metalnih površina.

Ipak, s nekim materijalima treba biti oprezan. Prirodni kamen, mramor i pojedini metali mogu biti osjetljivi na limunsku kiselinu koja može oštetiti njihove površine.

Stručnjaci pritom upozoravaju da limun ne može zamijeniti detaljno čišćenje jako zaprljane pećnice, ali može biti dobar izbor za redovito održavanje i osvježavanje. Njegova povremena upotreba može pomoći u sprječavanju nakupljanja osušene masnoće i održavanju ugodnijeg mirisa u kuhinji.

Ponekad najjednostavnija rješenja daju najbolje rezultate. Jedan limun, malo vode i pola sata mogu znatno olakšati čišćenje te pomoći da pećnica ponovno zamiriše svježe i bude spremna za novu pripremu hrane.