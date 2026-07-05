Skandalozan potez FIFA-e: Amerikancu izbrisali crveni karton protiv BiH da može igrati osminu finala

FIFA je donijela neočekivanu odluku i napravila rijedak presedan na Svjetskom prvenstvu. Američki napadač Folarin Balogun moći će nastupiti u osmini finala protiv Belgije nakon što mu je poništena automatska suspenzija zbog crvenog kartona zarađenog u dvoboju protiv Bosne i Hercegovine, piše gol.hr.

Balogun je isključen u 64. minuti utakmice nakon VAR pregleda. Brazilski sudac Raphael Claus isprva nije pokazao ni žuti karton, no nakon pregleda snimke promijenio je odluku i dodijelio izravni crveni karton zbog starta na Tariku Muharemoviću. Odluka je izazvala brojne rasprave jer su mnogi stručnjaci i američki reprezentativci smatrali da je kontakt bio nenamjeran.

Dobio je uvjetnu kaznu

Iako je nakon utakmice objašnjeno da na Svjetskom prvenstvu ne postoji klasičan postupak žalbe na automatsku suspenziju zbog crvenog kartona, FIFA-in Disciplinski odbor ipak je iskoristio mogućnost iz članka 27. Disciplinskog pravilnika.

Kazna nije izbrisana, nego je njezino izvršenje odgođeno na godinu dana uvjetno, što znači da će Balogun biti na raspolaganju Mauriciju Pochettinu za dvoboj s Belgijom. Ako u sljedećih godinu dana počini sličan prekršaj, suspendirana kazna ponovno će se aktivirati.

To je golemo olakšanje za američku reprezentaciju jer je Balogun jedan od njezinih najboljih igrača na ovom prvenstvu. U dosadašnjem dijelu turnira zabio je tri pogotka, uključujući vodeći gol protiv Bosne i Hercegovine, te će sada imati priliku predvoditi napad SAD-a u borbi za četvrtfinale protiv Belgije.