SKANDAL U SPLITU Rukometna utakmica prekinuta, dvojica igrača ozlijeđena. Predsjednik kluba prijeti pravnim koracima

Splitski rukomet doživio je u srijedu, 11. studenoga, jedan od svojih neugodnijih trenutaka. Utakmica Hrvatskog kupa između RK Splita i RK Ribole Kaštela, koja se trebala odigrati u dvorani na bazenima Poljud, prekinuta je u 29. minuti prvog poluvremena zbog uvjeta koji, prema tvrdnjama splitskog kluba, nisu omogućavali sigurno odigravanje susreta. Parket je navodno bio toliko mokar i sklizak da su igrači neprestano gubili ravnotežu i padali, a dvojica rukometaša pritom su se ozlijedila.

Nakon utakmice oglasio se predsjednik RK Splita Goran Bučević, koji nije skrivao ogorčenje zbog stanja u kojem se splitski dvoranski sport nalazi. U iznimno oštrom priopćenju prozvao je Javnu ustanovu Športski objekti Split, ali i način raspodjele termina u gradskim sportskim dvoranama, posebno na Gripama. Njegove tvrdnje i zahtjeve prenijeli su Dalmatinski portal i Sportske novosti.

Igrači padali po mokrom parketu, dvojica se ozlijedila

Prema Bučevićevim navodima, utakmica je prekinuta nakon što je postalo jasno da sklizak parket predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje rukometaša. Tvrdi da je zbog izrazite vlage u prostoru i mokre podloge desetak igrača tijekom susreta proklizavalo i padalo, a posebno su loše prošli pivot Sučić i bek Balić, koji su zadobili ozljede. Nakon svega, prema njegovim riječima, delegat i nadzornik Hrvatskog rukometnog saveza odlučio je prekinuti utakmicu.

Predsjednik RK Splita smatra da se takva situacija nije smjela dogoditi, osobito u gradu koji se ponosi svojom sportskom tradicijom. Posebno ga je pogodilo što je riječ o klubu iz kojeg su ponikla trojica hrvatskih olimpijskih pobjednika, Ivano Balić, Petar Metličić i Drago Vuković, a koji danas, kako upozorava, nema osigurane primjerene uvjete ni za odigravanje službene kup-utakmice.

Na Gripama rekreativni mali nogomet, rukometaši poslani na Poljud

Bučević je posebno oštar prema načinu korištenja Športskog centra Gripe. Tvrdi da su u vrijeme kada je njegov klub bio prisiljen igrati na skliskom parketu Poljuda, u velikoj dvorani na Gripama rekreativci igrali mali nogomet, i to pred gotovo praznim tribinama koje mogu primiti nekoliko tisuća gledatelja. Smatra nedopustivim da klub koji se natječe u službenim natjecanjima nema prednost pri dodjeli odgovarajućih termina.

U priopćenju kritizira i dugogodišnji odnos prema dvoranskim sportovima u Splitu, navodeći da su na probleme s uvjetima u dvorani na bazenima Poljud ranije upozoravali i futsal klubovi. Prema njegovu mišljenju, problemi nisu izolirani slučaj, nego posljedica načina upravljanja sportskim objektima i raspodjele dvoranskih kapaciteta, pri čemu posebno proziva odgovorne u Javnoj ustanovi Športski objekti Split.

Teške optužbe na račun upravljanja sportskim objektima

Predsjednik splitskog rukometnog kluba otišao je i korak dalje, iznijevši ozbiljne optužbe povezane s ugovorom između ustanove koja upravlja gradskim sportskim objektima i Udruge malog nogometa. Bučević tvrdi da je riječ o ugovoru koji je štetan za javnu ustanovu i Grad Split te navodi da je sklopljen bez javne nabave i odluke Upravnog vijeća. Riječ je o njegovim tvrdnjama, čija zakonitost zasad nije neovisno utvrđena.

Bučević smatra da su takvi odnosi doveli do sustavnog zapostavljanja natjecateljskog dvoranskog sporta, zbog čega traži hitno preispitivanje načina korištenja sportskih objekata. Posebno naglašava da više nije spreman prihvaćati situaciju u kojoj se službene utakmice igraju u neodgovarajućim uvjetima, dok se istodobno drugi gradski kapaciteti koriste za rekreaciju.

Dao rok od 24 sata za ispriku, osam dana za raskid ugovora

U završnom dijelu priopćenja Bučević je odgovornima uputio svojevrsni ultimatum. Od njih zahtijeva javnu ispriku u roku od 24 sata, dok za raskid spornog ugovora s Udrugom malog nogometa daje rok od osam dana. Ako se to ne dogodi, najavljuje pokretanje medijskih i pravnih aktivnosti protiv osoba koje smatra odgovornima za postojeće stanje, uključujući sadašnje i bivše čelne ljude ustanove.

Naglašava da je spreman ući u otvoreni sukob s odgovornima čak i pod cijenu mogućeg gubitka termina na Gripama. U njegovu priopćenju posebno se osjeća razočaranje položajem rukometa u gradu koji je desetljećima bio jedan od najvažnijih centara hrvatskog sporta.

„Od najsportskijeg grada postali smo sportsko sprdalo!”, poručuje Bučević.

Ne želi slati ni kadete na Poljud: Traži termine za četiri utakmice

Osim sudbine prekinute kup-utakmice, otvoreno je i pitanje nastavka aktivnosti mlađih kategorija RK Splita. Bučević je poručio da klub predstojećeg vikenda ne namjerava izlagati svoje kadete mogućim ozljedama u istoj dvorani na Poljudu. Od nadležnih traži da osiguraju odgovarajuće termine za četiri kadetske utakmice koje bi se trebale odigrati tijekom vikenda.

Time je problem prerastao okvire jedne prekinute utakmice. Riječ je o pitanju sigurnosti sportaša, dostupnosti gradskih dvorana i kriterija prema kojima se javni sportski objekti dodjeljuju profesionalnim, natjecateljskim i rekreativnim korisnicima.

Tko je odgovoran za sigurnost splitskih sportaša?

Cijeli slučaj otvara niz pitanja na koja bi odgovore trebali dati nadležni u Javnoj ustanovi Športski objekti Split i Gradu Splitu. Prije svega, potrebno je utvrditi zbog čega su u dvorani na Poljudu nastali uvjeti koji su doveli do prekida službene utakmice, je li se sličan problem ranije pojavljivao te koje su mjere poduzimane kako bi se zaštitili sportaši.

Jednako je važno razjasniti kriterije dodjele termina na Gripama, kao i pravnu osnovu ugovora koji Bučević osporava. Za takve zaključke potrebno je čuti i drugu stranu, odnosno odgovorne u ustanovi koja upravlja gradskim sportskim objektima.

Splitski rukomet dao je hrvatskom sportu olimpijske pobjednike i brojne vrhunske igrače. Upravo zato događaj na Poljudu nameće pitanje koje nadilazi jedan klub i jednu utakmicu: može li grad s takvom sportskom tradicijom dopustiti da se službena natjecanja prekidaju zbog opasnih uvjeta u gradskim dvoranama?