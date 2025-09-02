Skandal u splitskoj autoškoli! 51-godišnji instruktor prišao polaznici, tijelom ju stisnuo uz zid: 'Napeta si mi...'

Zbog bludnih radnji u učionici jedne autoškole podno Marjana, na Općinskom sudu u Splitu nedavno je nepravomoćno osuđen 51-godišnji inženjer cestovnog prometa. Suočio se s uvjetnih 10 mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje i plaćanje 200 eura sudskih troškova.

Prema optužbi, njegov krimen datira od 1. srpnja 2021. godine u jutarnjim satima tijekom održavanja online predavanja. U učionicu mu je ušla polaznica autoškole s ciljem da mu vrati posuđenu literaturu, a on joj je prišao te ju tijelom stisnuo uza zid, uhvatio za stražnjicu i šapnuo na uho ‘Napeta si mi, hoćemo ići vanka?‘. Prestravljena djevojka je otrčala iz prostorije van nakon što ga je odgurnula, piše Jutarnji list.

Nakon toga došao je njezin otac

Instruktor negira krivnju, a kamoli da se ustajao od stola dok je imao online predavanje tijekom kojeg se bio upaljen zvuk na kameri. Tvrdio je i da je taj cijeli susret oko nenajavljenog povrata skripti trajao najviše 30 sekundi te da po izlasku iz učionice u drugu prostoriju, gdje je bila tajnica, oštećena nije izgledala usplahireno jer da za to nije bilo nikakva razloga. Otkrio je, među ostalim, i da je nakon toga njezin otac došao u autoškolu da ga pita što je to radio njegovom djetetu kao i da će za to odgovarati na sudu.

- Taj susret s ocem nije bio nimalo ugodan. Samo sam ga gledao u čudu i čudio se o čemu priča – rekao je instruktor.

Sud mu nije povjerovao. Kao olakotne okolnosti mu je uzeta njegova neosuđivanost, ali i nezainteresiranost žrtve za kaznenim progonom, dok mu je otegotno bila jačina povrede zaštićenih dobara od spolne slobode do iskazane upornosti, a u prilog mu ne ide ni slaba samokritičnost.