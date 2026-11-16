U Segetu, čini se, ni postavljanje sasvim običnog vijećničkog pitanja ne može proći bez burne rasprave. Ovoga puta u središtu pozornosti ponovno je Ivo Sorić, HDZ-ov načelnik Općine Seget, čiji je verbalni obračun s oporbenim vijećnicima izazvao nove kontroverze. Prema prijepisu snimke sa sjednice Općinskog vijeća, Sorić je tijekom rasprave s vijećnicima Antom Baradom i Lukom Jadrićem, članovima Nezavisne liste “Vrime je”, koristio uvredljive izraze, dovodio u pitanje njihovo ponašanje i upućivao im osobne prozivke.

Posebno je zanimljivo što je cijela rasprava započela pitanjima koja se odnose na rad Općine i ostvarivanje prava građana na informacije.

Pitali ga kada će izbori za mjesne odbore, a onda je krenulo...

Vijećnik Ante Barada najprije je podsjetio da još uvijek nije dobio odgovore na ranije postavljena pitanja o koncesijama na pomorskom dobru. "Po stoti put pitam, još nisam dobio odgovore za dva subjekta koja su dobila koncesiju na pomorskom dobru. Molim da mi na idućoj sjednici dostavite odgovore na ta pitanja", poručio je Barada. Potom je načelnika upitao kada će biti raspisani izbori za mjesne odbore. Sorić mu je kratko odgovorio da je odgovor već dobio, što je Barada odbacio. "Odgovor nisam dobio", uzvratio je vijećnik. A onda je uslijedio načelnikov odgovor koji je raspravu odveo u potpuno drugom smjeru. "Što se tiče mjesnih odbora, oni se mogu sutra raspisati, ali na ovakvo ponašanje, na ovakav pederluk, ako je netko peder, nema veze, mogu i ja biti peder, ali pederski se ponašati. To je katastrofa", kazao je Sorić, prema dostavljenom prijepisu snimke.

Na tome nije stao.

"Je l' vi znadete kako sustav funkcionira, koliko toga treba raditi? Katastrofalno ponašanje, pravite slučaj od Općine Seget, zovu sa svih strana. Je l' ti ljudi nešto razumiju, u kojem se vijeku nalaze i u kojem svijetu žive?", nastavio je načelnik. Dakle, na pitanje o izborima za mjesne odbore, uz tvrdnju da se mogu raspisati već sutra, uslijedila je bujica kritika i uvredljivih izraza na račun vijećnika.

Jadrić ga podsjetio na incident sa zaštitarom. Sorić mu uzvratio osobnim prozivkama

Nakon Barade za riječ se javio i Luka Jadrić, vijećnik koji se i ranije našao u središtu ozbiljnog incidenta tijekom sjednice Općinskog vijeća. Jadrić je načelnika suočio s događajem u kojem je, prema njegovim ranijim tvrdnjama, bio fizički izbačen sa sjednice.

"Je l' vi stvarno mislite da ću to što ste mene povlačili po podu, mislite da će to proći tek tako?", upitao je Jadrić.

Sorićev odgovor bio je žestok. "Srami se, tko se povlačio? Da imaš obitelj, ne bi se tako ponašao, da imaš ćaću, ne bi se tako ponašao. Ljudi imaju svoje živote, žive i rade. Šta se smiješ? Smiješ se u svojoj bezličnosti, u svom ponašanju", odgovorio je načelnik, prema prijepisu snimke. Jadrić je ponovno ustvrdio da su ga vukli po podu. "Vi ste mene vukli po podu", ponovio je vijećnik. "Nitko te nije vuka, nitko", uzvratio je Sorić. Iz ove razmjene vidljivo je da načelnik odbacuje Jadrićeve tvrdnje. Međutim, riječ je o događaju koji je već ranije izazvao veliku pozornost javnosti.

Jadrić je tvrdio da ga je zaštitar vukao po podu i razbio mu mobitel

Podsjetimo, početkom listopada 2025. godine javnost je upoznata s ozbiljnim incidentom na sjednici Općinskog vijeća Segeta. Tada je Luka Jadrić ispričao kako je, nakon pokušaja snimanja sjednice vlastitim mobitelom, došlo do intervencije zaštitara.

Prema njegovim tvrdnjama, zaštitar ga je uhvatio, odgurnuo prema zidu, nakon čega je pao na pod, a mobitel i stativ su mu razbijeni. Tvrdio je i da ga je zaštitar vukao po podu te izbacio iz vijećnice. Jadrić je nakon incidenta potražio liječničku pomoć, a prema ranije objavljenim informacijama utvrđena mu je lakša tjelesna ozljeda. O događaju je bila obaviještena i policija. Posebnu pozornost tada je izazvalo i pitanje snimanja sjednica. Naime, Jadrić i njegovi kolege tvrdili su da su godinama bez poteškoća snimali rad Općinskog vijeća, a potom im je to onemogućeno. Snimka spornog incidenta, za koju se tvrdilo da postoji u općinskoj dokumentaciji, nije bila javno objavljena. Sada Sorić u novoj raspravi odbacuje tvrdnje o povlačenju vijećnika po podu, dok Jadrić ostaje pri svojoj verziji događaja.

Posebno je zanimljivo usporediti ove izjave s ranijim javnim istupima načelnika. Naime, u svibnju ove godine objavljena je informacija o prvostupanjskoj presudi Općinskog suda u Splitu protiv vijećnika Ante Barade, zbog prijetnje upućene načelniku Soriću nakon sukoba iz studenoga 2021. godine. Baradi je izrečena uvjetna osuda od šest mjeseci zatvora uz rok provjeravanja od dvije godine, dok je njegov odvjetnik Mirko Roguljić najavio žalbu, osporavajući sudsku odluku.

Sorić je tada poručio kako mu cilj sudskog postupka nije bila osveta, nego zaštita osobnog i institucionalnog dostojanstva. "Pravdu ja ovdje ne shvaćam kao osvetu niti želju za uništavanje tuđeg života. Zakon je samo potvrdio da sam bio u pravu i neka ovo bude pouka da se ubuduće vodi računa o integritetu i dostojanstvu svake osobe", govorio je tada Sorić. Upravo zato njegove sadašnje izjave otvaraju pitanje vrijede li standardi dostojanstva i poštovanja na koje se sam pozivao i kada je riječ o njegovim političkim protivnicima. Sudski postupak protiv Barade, pritom, ne umanjuje njegovo pravo da kao izabrani vijećnik postavlja pitanja načelniku i traži odgovore o radu Općine. Jednako tako, iz samog postojanja postupka ne može se zaključiti da je riječ o političkom progonu, što je pitanje koje oporba može problematizirati, ali za takav zaključak trebali bi postojati konkretni dokazi.

Seget je i ranije bio u središtu brojnih kontroverzi

Ovo nije prvi put da se rad Općine Seget, pod vodstvom HDZ-ova načelnika, našao pod povećalom javnosti.

Ranije se pisalo o sukobima načelnika s oporbenim vijećnicima, problemima oko snimanja sjednica, pitanjima transparentnosti rada općinske uprave, ali i zapošljavanjima u općinskim ustanovama. Posebno je odjeknuo slučaj iz svibnja ove godine, kada su u općinskom sustavu iTransparentnosti bili javno dostupni osobni podaci primatelja stipendija, uključujući OIB-e i IBAN-e. Jadrić je tada slučaj prijavio nadležnim institucijama, među kojima su Agencija za zaštitu osobnih podataka i Državno odvjetništvo. Godinama traju i politička prepucavanja između Sorića i vijećnika Nezavisne liste "Vrime je", a rasprave su se više puta preselile iz vijećnice u javni prostor i nadležne institucije.

Treba li se HDZ-ov načelnik Ivo Sorić javno ispričati zbog izjava o “pederima” i “pederluku” na sjednici Općinskog vijeća Segeta? Da, javna isprika je nužna Ne, nema potrebe za isprikom Trebao bi objasniti kontekst svojih izjava Ne znam / nemam stav Glasaj

Valja naglasiti još jednu činjenicu. Dalmacija Danas tijekom proteklih godina uputila je načelniku Ivi Soriću i Općini Seget niz novinarskih upita koji su se odnosili na sporne događaje, postupanje općinske uprave, transparentnost i druge teme od javnog interesa. Na ta konkretna pitanja, unatoč pokušajima da dobijemo očitovanja i drugu stranu priče, odgovore nismo dobili.

Pitanja su se, među ostalim, odnosila na incident sa zaštitarom, okolnosti zabrane snimanja sjednica, postupanje s osobnim podacima stipendista i druge situacije koje su otvarale pitanja odgovornosti lokalne vlasti. Iako je Sorić u drugim prilikama javno govorio o radu Općine i njezinim projektima, izostanak odgovora na konkretne novinarske upite o kontroverzama ostaje problem. Jer načelnik nije dužan slagati se s novinarskim pitanjima ili oporbenim kritikama, ali javnost ima pravo očekivati odgovore o poslovima koje obavlja i odlukama koje donosi.

Umjesto odgovora na pitanja, građani slušaju uvrede

I na kraju, vratimo se početku ove priče. Vijećnik je pitao kada će biti raspisani izbori za mjesne odbore. Zatražio je i odgovore o koncesijama na pomorskom dobru. Drugi vijećnik ponovno je otvorio pitanje ranijeg fizičkog incidenta. Sve su to pitanja o kojima se može i mora raspravljati. No, umjesto argumentirane rasprave, prema dostavljenom prijepisu snimke, čuju se homofobni izrazi, osobne prozivke i ponižavajuće primjedbe.

Političke nesuglasice u Segetu očito nisu od jučer, ali način na koji se vodi rasprava u predstavničkom tijelu govori mnogo i o odnosu prema institucijama.