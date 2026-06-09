Skandal u Haagu: Suspendiran glavni tužitelj ICC-a

Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda u Haagu, Karim Khan, privremeno je udaljen s dužnosti nakon što su protiv njega iznesene optužbe za seksualno neprimjereno ponašanje. O njegovoj budućnosti na čelu tužiteljstva odlučivat će države članice suda na izvanrednoj sjednici koja bi trebala biti sazvana u najkraćem mogućem roku.

Nadzorno tijelo suda objasnilo je da je odluka o suspenziji donesena nakon razmatranja nalaza istrage koju je proveo Ured Ujedinjenih naroda za unutarnji nadzor, zajedno s dodatnim dokazima, mišljenjima neovisnih pravnih stručnjaka i dostavljenom dokumentacijom.

Optužbe protiv britanskog pravnika pojavile su se tijekom 2024. godine, kada ga je jedna suradnica prijavila za navodno višekratno seksualno uznemiravanje i prisilu na neželjene intimne radnje tijekom duljeg razdoblja. Khan odbacuje sve navode te tvrdi da nije počinio nikakve nepravilnosti.

Istraga koju su vodili istražitelji Ujedinjenih naroda završena je krajem 2025. godine, no njezini rezultati nisu objavljeni javnosti. Također, ni pravno mišljenje troje sudaca koji su analizirali predmet nije dostupno javnosti.

Khan, koji je na čelo tužiteljstva ICC-a stupio 2021. godine, poručio je da se namjerava vratiti svojim dužnostima čim se postupak okonča i razjasne sve okolnosti slučaja.

Tijekom mandata stekao je međunarodnu pozornost izdavanjem naloga za uhićenje više visokih dužnosnika, među kojima su Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin.

Međunarodni kazneni sud posljednjih je godina bio pod povećanim pritiskom, osobito iz Sjedinjenih Država nakon pokretanja postupaka protiv izraelskih dužnosnika. Washington je zbog toga uveo sankcije pojedinim sucima i zaposlenicima suda.

Međunarodni kazneni sud djeluje na temelju Rimskog statuta koji je dosad ratificiralo 125 država, uključujući sve članice Europske unije. Među zemljama koje nisu pristupile sustavu nalaze se Sjedinjene Američke Države, Rusija i Izrael.