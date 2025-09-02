SKANDAL NA POMOLU? Ledenko pokreće opoziv ministrice kulture zbog spornih festivala: Dosta je financiranja manifestacija koje blate Domovinski rat

Saborski zastupnik MOST-a Ivica Ledenko najavio je da će Most pokrenuti inicijativu za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, zbog, kako ističe, kontinuiranog državnog financiranja festivala i manifestacija koje vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske.

„Dok premijer Plenković javno poziva da se festivali poput onih u Benkovcu i Šibeniku ‘ignoriraju’, činjenica je da ih Vlada i ministrica Obuljen Koržinek ne ignoriraju već ih financiraju, i to novcem hrvatskih poreznih obveznika. To je neprihvatljivo“, poručio je Ledenko.

Most naglašava da nije riječ o zagovaranju zabrana, već o odgovornom raspolaganju državnim proračunom.

„Ljevičari se pozivaju na antifašizam i svi ti festivali se kite antifašizmom, a iza toga se nalaze krajnje lijeve agende. Mi ne zagovaramo zabrane kao što se zabranjivao koncert Marka Perkovića Thompsona u Puli, već tražimo kriterije za dodjelu državnog novca i uskratu sredstava onima koji udaraju u temelje moderne Hrvatske zasnovane na Domovinskom ratu. Neka svatko organizira što želi, ali ne na račun hrvatskih građana“, rekao je Ledenko naglasivši kako očekuje podršku i drugih političkih aktera u Saboru dodavši da taj stav sigurno ne dijele samo zastupnici Mosta.

'Stojimo uz istinu o Domovinskom ratu'

„Očekujemo da inicijativu podrže zastupnici Domovinskog pokreta, uključujući Ivana Penavu i Stipu Mlinarića Ćipu, koji su navodno i sami ogorčeni postupcima ministrice. Pozivamo i zastupnike HDZ-a koji su branitelji, poput Josipa Đakića i Zadre, ali i ministre Anušića i Medveda, da se jasno izjasne: jesu li uz svoje suborce i istinu o Domovinskom ratu ili uz one koji to blate, a Vlada ih financira?“, poručio je i dodao da je vrijeme da svi pokažemo služimo li hrvatskom narodu ili državno financiranoj kliki koja ponižava hrvatske vrijednosti.

Most ističe da će ustrajati u zahtjevu za opoziv dok se pitanje odgovornosti ministrice Obuljen Koržinek ne razjasni do kraja.

„Za nas je izbor jasan. Stojimo uz istinu o Domovinskom ratu i vrijednosti na kojima je stvorena moderna Hrvatska i nećemo stati dok se pitanje odgovornosti za ovakve sramotne odluke ne raščisti do kraja“, zaključio je Ledenko.