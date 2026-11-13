Skandal na fakultetu: Mladić (24) osumnjičen da je potajno snimao studenticu u ženskom toaletu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim mladićem kojeg sumnjiči da je bez znanja i pristanka snimao studenticu u toaletu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštenog slikovnog snimanja, a Fakultet je potvrdio da je protiv studenta pokrenuo stegovni postupak te mu izrekao privremenu suspenziju.

Slučaj koji je uznemirio akademsku zajednicu dogodio se 5. studenoga, a policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja izvijestila o sumnjama u povredu privatnosti studentice.

Studenticu navodno snimao bez njezina znanja

Prema informacijama zagrebačke policije, osumnjičeni 24-godišnjak 5. studenoga u poslijepodnevnim satima došao je do toaleta u kojem se nalazila žena.

Sumnja se da ju je ondje neovlašteno snimio, bez njezina znanja i pristanka, s ciljem povrede njezine privatnosti.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Tereti ga se za kazneno djelo neovlaštenog slikovnog snimanja, za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine.

Mediji navode da se sličan incident dogodio i ranije

Prema neslužbenim informacijama koje su objavili pojedini mediji, osumnjičeni je student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pojavile su se i tvrdnje da je isti mladić navodno snimao studentice u ženskom toaletu i u siječnju ove godine.

Međutim, te informacije zasad nisu službeno potvrđene u policijskom izvješću.

Policija je navela da protiv 24-godišnjaka ranije nije postupala niti ga je kazneno prijavljivala.

Fakultet suspendirao studenta i pokrenuo stegovni postupak

Na slučaj je reagirala i uprava Filozofskog fakulteta, potvrdivši da je protiv studenta pokrenut stegovni postupak.

Do donošenja konačne odluke Stegovnog suda Fakulteta izrečena mu je privremena suspenzija.

Uprava je o incidentu obavijestila studente i zaposlenike te ih pozvala na pojačan oprez.

Istaknuta je i važnost prijavljivanja svakog sumnjivog ponašanja kako bi se zaštitila sigurnost i privatnost svih koji borave u fakultetskim prostorijama.

Za neovlašteno snimanje predviđena zatvorska kazna

Kazneno djelo neovlaštenog slikovnog snimanja obuhvaća protupravno snimanje osobe u okolnostima u kojima se zadire u njezinu privatnost.

U ovom slučaju policija sumnja da je mladić snimao studenticu u prostoru u kojem je imala pravo očekivati privatnost.

Za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret predviđena je zatvorska kazna do jedne godine.

Protiv 24-godišnjaka podnesena je kaznena prijava, dok će se njegova eventualna kaznena odgovornost utvrđivati u daljnjem postupku. Istodobno, na Filozofskom fakultetu traje zaseban stegovni postupak, a student ostaje privremeno suspendiran do odluke nadležnog fakultetskog tijela.