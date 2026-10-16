Skandal iz Splita odjeknuo u Europi: Ugledni Telegraph piše o Torcidi, Hitleru, Auschwitzu i sramotnim povicima

Velika europska pobjeda Hajduka nad Ajaxom (2:1) trebala je biti glavna sportska vijest iz Splita, no dio događaja koji su prethodili utakmici dobio je i međunarodni odjek. O skandaloznim povicima tijekom navijačke povorke Torcide izvijestio je ugledni britanski The Telegraph, jedan od najpoznatijih dnevnih listova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Britanski novinar Ben Rumsby objavio je članak pod naslovom koji u prijevodu glasi „Hrvatski nogometni navijači skandirali odvratne antisemitske uvrede”, a tekst je dostupan i na američkom portalu AOL.

U središtu izvještaja nisu bili pogoci i velika Hajdukova pobjeda, nego snimke povorke splitskih navijača, tijekom koje su se mogli čuti povici koji veličaju nacizam, Adolfa Hitlera i ustaštvo te otvoreno šire mržnju prema Židovima.

Britanci izdvojili snimke iz Splita i mrtvački kovčeg s natpisom Ajax

Telegraph opisuje korteo Torcide prema Poljudu, tijekom kojeg je dio okupljenih uzvikivao antisemitske i nacističke parole.

Među povicima koje je britanski medij posebno izdvojio bili su „Gazi Židove”, „Auschwitz, Auschwitz” i „Ustaj, Adolfe”.

Pozornost britanskih novinara privukao je i automobil koji je predvodio povorku, a na kojem se nalazio mrtvački kovčeg s natpisom Ajax.

Telegraph je taj prizor opisao kao dio simbolične pogrebne povorke, uz naglasak na antisemitske poruke koje su se pritom mogle čuti.

Posebno se ističe činjenica da su snimke objavljene u trenutku kada se Hajduk nakon 16 godina vratio u glavnu fazu europskog natjecanja, što je za splitski klub i njegove navijače bio iznimno važan sportski trenutak.

Podsjetili na nerede u Amsterdamu i ranije kazne Hrvatskoj

Britanski list nije se zaustavio samo na događajima u Splitu, nego ih je smjestio u širi kontekst problema antisemitizma i diskriminacije u europskom nogometu.

Telegraph je podsjetio na nasilne incidente u Amsterdamu u studenome 2024. godine, povezane s utakmicom Ajaxa i izraelskog Maccabija iz Tel Aviva.

Britanci su spomenuli i povijesne veze Ajaxa sa židovskom zajednicom, što dodatno objašnjava zašto su upravo antisemitski povici uoči utakmice protiv nizozemskog kluba privukli njihovu pozornost.

U nastavku teksta osvrnuli su se i na ranije disciplinske mjere UEFA-e protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog ponašanja dijela navijača.

Posebno su izdvojili incidente povezane s utakmicom Hrvatske i Francuske u ožujku 2025. godine, nakon kojih je UEFA izrekla sankcije, uključujući igranje pred praznim tribinama.

Na taj način događaji iz Splita u britanskom izvještaju nisu prikazani samo kao izolirani navijački ispad, nego i kao dio šireg problema s kojim se hrvatski nogomet suočava već godinama.

Policija istražuje skandiranje tijekom kortea

Podsjetimo, splitska policija potvrdila je da su tijekom Torcidine povorke zabilježeni povici s elementima kažnjivog ponašanja.

Pokrenuto je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, identiteta odgovornih osoba i njihova mogućeg procesuiranja.

Događajima tijekom dana prethodila je i iznimno napeta noć u Splitu, obilježena sukobima i policijskim intervencijama zbog okupljanja domaćih i gostujućih navijača.

Telegraph je u svom izvještaju također podsjetio na ta zbivanja, navodeći da je policija privela više desetaka osoba pokušavajući spriječiti sukobe većih skupina navijača.

Umjesto velike pobjede, svjetska javnost čita o skandalu

Hajduk je na travnjaku Poljuda ostvario veliki uspjeh i svladao četverostrukog europskog prvaka, ali događaji izvan stadiona, kao i kasniji prekid utakmice zbog pirotehnike, dijelom su zasjenili sportsku priču.

Nakon susreta klub se službeno ispričao gledateljima, organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa zbog scena kojima nije želio obilježiti svoj povratak u europska natjecanja.

Cijeli članak britanskog Telegrapha, objavljen i na AOL-u, možete pročitati OVDJE.