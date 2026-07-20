Skalice večeras 'gore': Četiri velika okršaja odlučuju finaliste turnira

ečeras nas na igralištu OŠ Skalice očekuje prava poslastica za ljubitelje malog nogometa. Na rasporedu su polufinalni dvoboji, a četiri utakmice odlučit će koje će momčadi izboriti svoje mjesto u velikim finalima.

Program počinje u 20 sati susretom između 80e Irish Pub Harp i Grma i Tunja. Bit će to pravi kvartovski derbi u kojem nema prostora za kalkulacije. Ćoma i Aldo predvode svoje momčadi u borbi za prolazak, a publiku očekuje žestok dvoboj od prve minute.

U 20.40 sati na parket izlaze MNK Šine i Hercegovac Visoko potkrovlje. Dvoboj je to momčadi koje su pokazale kvalitetu i ozbiljne ambicije. Uz brojne poznate igrače i pregršt iskustva, očekuje se utakmica visokog ritma i poteza koji će se prepričavati.

Posebnu pažnju privlači veteranski susret u 21.30 sati, kada se sastaju HNK Hajduk Split i Vole Gradele. Hajduk u sastavu s poznatim imenima poput Lovrencsicsa, Gabrića, Vučemilovića i Milovića ulazi kao jedan od favorita, no Gradele su tijekom turnira pokazale da se protiv njih ne može igrati opušteno. Čvrsta i organizirana momčad pokušat će iznenaditi velikog protivnika.

Za kraj večeri, u 22.20 sati, slijedi veliki derbi kvartova između MNK Brda i domaćina MNK Skalice 2017. Brda su dodatnim pojačanjima pokazala da ciljaju sam vrh, dok Skalice pred svojom publikom žele nastaviti sjajan niz atraktivnih nastupa.

Četiri utakmice, osam momčadi i samo četiri mjesta u finalima – sve je spremno za večer vrhunskog malog nogometa.