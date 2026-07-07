"Skaču pijani s kata u bazen, a mi ujutro radimo": Mještani Kaštela progovorili o problemima tijekom ljetne sezone

Dolaskom turističke sezone u gradove u Dalmaciji ali i duž cijele hrvatske obale sliju se rijeke turista željnih kvalitetnog odmora i dobre zabave. Kako statistike pokazuju u zadnje vrijeme je to većinom mlađa populacija koja dolazi u skupinama, željna ludih provoda, a najčešće iznajmljuju kuće za odmor. I tu, apsolutno ne bi bilo problema, da se te kuće za odmor, konkretno u Kaštelima ne nalaze u samim naseljima. Uz kuću za odmor, najčešće se nalazi i bazen te sportski teren, a većina te mladeži ni ne vidi more niti im je kupanje u moru cilj. Njihov cilj su ludi tulumi tijekom dana, a često i tijekom noći.

U tjedan dana 9 slučajeva remećenja javnog reda i mira u kućama za odmor

U jednoj takvoj kući za odmor, u Kaštel Starom, proteklog tjedna je uhićeno 18 Britanaca zbog remećenja javnog reda i mira. Nakon dojave o glasnoj glazbi, vici i galami, policijski službenici PU Kaštela intervenirali su u kući za odmor te su u istoj zatekli 18 državljana Velike Britanije, koji su narušavali javni red i mir te su isti privedeni u policijsku postaju. Protiv njih je podnesen prekršaj zbog kršenja članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te su im izrečene novčane kazne. Iz policije ističu kako ovo nije izolirani slučaj te da su u posljednjih sedam dana policijski službenici u Kaštelima intervenirali u još osam slučajeva zbog prijava o glasnoj glazbi i galami u kućama za odmor. U svim slučajevima utvrđeno je kako su prijave bile opravdane, postojalo je narušavanje javnog reda i mira, te su počinitelji sankcionirani.

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Kome se obratiti kad se javni red i mir remeti tijekom dana?

Većina građana Kaštela misli kako je potrebno pozvati komunalne redare kad su u pitanju dnevna remećenja javnog reda i mira, te smo slijedom toga uputili upit na Grad Kaštela.

"U slučajevima kada gosti u smještajnim objektima stvaraju prekomjernu buku ili na drugi način narušavaju javni red i mir, građani se mogu obratiti Policijskoj postaji Kaštela. Postupanje u takvim situacijama u nadležnosti je policije, sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira", stoji u odgovoru iz Grada Kaštela.

Proteklog vikenda o ovaj problematici koja ne muči samo Kaštela nego vjerujemo i cijelu Dalmaciju razgovarali smo i s mještanima te uputili upit PU splitsko-dalmatinskoj.

Kažeš riječ, zamjeriš se susjedu

Koliko remećenje javnog reda i mira djeluje na kvalitetan život Kaštelana raspitali smo se u jednom naselju u kojem ima poveći broj kuća za odmor.

"Ja, zaista, nisam protiv turizma ali mislim da je ovo uzelo maha i da se tu više ne zna ni tko pije ni tko plača", priča nam jedan Kaštelanin te nastavlja.

"Razumijem da je ta mladost došla na odmor, željni su zabave, ludiraju se, skaču po bazenu. Nekad su toliko pijani, jer gledam ih sa svog balkona da skaču s prvog kata kuće u bazen. Sve si mislim polomit će se živi. I kažem, nekad ne krivim njih, krivim ljude i zakon koji je dozvolio da kuće za odmor budu tik uz obiteljske kuće. Nije to normalno, zaista. Imaš malo dijete, ujutro radiš, ustaješ se rano, oni nisu prestali divljat cijelu noć. Nazoveš policiju, zamjeriš se susjedu, svi te gledaju preko oka. Onda nekad trpiš, kao neću da se zamjeram, pa se mislim jel' tom susjedu stalo do mene. Ne, nije. Njemu je do profita", zaključuje Kaštelanin.

Druga gospođa se nadovezuje na priču.

"Dok su bili apartmani kojih ima i sada donekle je bilo mira. Najčešće su dolazile obitelji s djecom i nekako je sve bilo mirnije. Danas je taj trend momačkih, djevojačkih, što li je već, dođe grupa njih i moliš Boga da izađu živi. Ne znam kakva je to vrsta turizma, sama imam djecu ali ovo je čisto opijanje po tim kućama. Ruku na srce, ima i dobrih ekipa, dođu, odu i ne čuješ ih ali većinom je to muzika od podne do kasnih noćnih sati. Ne znam kad nam se turizam pretvorio u to, i kuda to sve ide", klima glavom Kaštelanka.

U prvih pet mjeseci 450 prekršaja

Iz PU splitsko-dalmatinske smo dobili odgovor kako Policijska postaja Kaštela tijekom turističke sezone, ali i tijekom čitave godine, postupaju po dojavama građana koje se odnose na narušavanje javnog reda i mira, uključujući i dojave o remećenju javnog reda i mira u objektima za odmor. Naglašavaju, kako je u prvih pet mjeseci bilo 450 sankcioniranih prekršaja, što govori, da se javni red i mir ne krši samo u sezoni nego i tijekom cijele godine.

Nadalje, iz PU splitsko-dalmatinske apeliraju na iznajmljivače i vlasnike kuća za odmor da gostima pri ulasku ukažu na pravila javnog reda i mira.

"Iznajmljivačima i vlasnicima objekata preporučujemo da korisnike smještaja jasno i unaprijed upoznaju s pravilima ponašanja, osobito s obvezom poštivanja javnog reda i mira, kako bi se spriječile situacije koje narušavaju kvalitetu života građana koji žive u blizini takvih objekata. Policija će i dalje, posebno tijekom turističke sezone, kontinuirano i odgovorno postupati po dojavama građana s ciljem zaštite javnog reda i mira te sigurnosti građana i posjetitelja", naglašavaju iz PU.