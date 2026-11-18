Škabrnja danas obilježava 35. obljetnicu jednog od najtežih zločina počinjenih tijekom Domovinskog rata. Obilježavanje protječe u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Od ranog jutra pada snažna kiša, no ni obilne oborine nisu zaustavile odavanje počasti nevinim žrtvama 18. studenoga 1991. godine.

Ekipa Dalmacije Danas nalazi se u Škabrnji, gdje se danas, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, obilježava 35 godina od stradanja ovog ravnokotarskog mjesta.

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09:48 Ljudi iz svih dijelova Hrvatske došli su u Škabrnju odati počast žrtvama. Bez obzira na jaku kišu, u Škabrnju pristiže mnoštvo.

09:42 Kiša neumoljivo pada, a vremenski uvjeti dodatno otežavaju održavanje komemorativnog programa. Ipak, Škabrnja se i ove godine dostojanstveno prisjeća svojih ubijenih civila i hrvatskih branitelja.

Današnji program

Na današnji dan 1991. godine pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi napali su Škabrnju. U napadu su ubijena 43 civila i 15 hrvatskih branitelja, a mjesto je razoreno. Škabrnja je, zajedno s Vukovarom, postala jedan od najsnažnijih simbola hrvatskog stradanja i otpora u Domovinskom ratu.

Središnji komemorativni program započinje u 9.45 sati na zapadnom ulazu u Škabrnju, na predjelu Ambar. U 10.15 sati predviđen je polazak Kolone sjećanja prema Spomen-obilježju masovne grobnice, gdje će u 10.45 sati biti položeni vijenci i zapaljene svijeće.

U 11.30 sati u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije bit će služena sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu, koju će predvoditi gospićko-senjski biskup Marko Medo.

Nakon mise, u 12.30 sati, slijedi hodnja pod nazivom „Korak po korak” prema mjesnom groblju sv. Luke. Ondje je u 13 sati predviđena komemoracija, a u 13.15 sati polaganje vijenaca na središnji križ.

Dalmacija Danas tijekom dana uživo prati obilježavanje iz Škabrnje te donosi fotografije, izjave sudionika i najvažnije trenutke komemoracije.