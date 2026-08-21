Sjeli smo u vrhunski talijanski riblji restoran - ribarnicu na Jadranu. Pogledajte cijene

Početkom kolovoza proveo sam četiri dana u južnoj Italiji, zemlji koju posljednjih godina redovito posjećujem svakoga ljeta. Ovoga puta cilj je bila Apulija, od Barija preko Salenta pa sve do samog kraja talijanske „pete“, a tijekom putovanja jedna nam je stvar iz dana u dan posebno upadala u oči – cijene hrane.

U usporedbi s onima na koje smo navikli u Hrvatskoj, a osobito na Jadranu usred turističke sezone, vrlo često bile su osjetno niže. Ovisno o proizvodu i mjestu, naš je dojam da se razlika najčešće kretala od desetak pa sve do 50 posto. Naravno, nije svugdje bilo jednako niti se svaki proizvod može uspoređivati jedan prema jedan, ali nakon četiri dana, nekoliko restorana, turističkih gradova i jednog ozbiljnog pohoda na supermarket u Bariju, obrazac je bilo teško ne primijetiti.

Najbolji primjer dočekao nas je u Otrantu, gdje smo završili u ribljem restoranu koji je istodobno i ribarnica. Ondje ribu i plodove mora praktički birate pred sobom, a nekoliko minuta poslije stižu na stol. Bio je to naš jedini pravi obilati večernji ručak u više sljedova tijekom putovanja – i upravo je račun za osam osoba najbolji uvod u priču o tome koliko nas je Italija ovoga ljeta iznenadila cijenama.

Umjetnoj inteligenciji dali smo još jednu priliku

Tijekom puta često smo umjetnu inteligenciju pitali gdje jesti. Dotadašnji učinak bio joj je, budimo blagi, polovičan. Ipak, odlučili smo joj pružiti još jednu priliku, ovaj put uz vrlo jednostavan zahtjev:

„Odvedi nas u pravi talijanski riblji restoran.“

Odgovor je bio – La Pescheria da Luca. Pokazat će se da smo imali više sreće nego pameti.

Kada smo stigli, doznali smo da je praktički sve nakon 20 sati rezervirano. No kada je konobar čuo da smo iz Hrvatske, ipak nam je pronašao dva stola, uz samo jedan uvjet – moramo ih osloboditi za 90 minuta.

Srećom da jest.

Restoran u kojem prvo gledaš što ćeš pojesti

Ovo nije klasični riblji restoran.

La Pescheria da Luca ujedno je i ribarnica, pa prije nego što naručite praktički gledate svježu ribu, kozice, škampe i druge plodove mora koji će nekoliko minuta poslije završiti na vašem pijatu.

Upravo je to cijelom iskustvu davalo posebnu draž.

Nisam mogao odoljeti velikim sirovim kozicama, a nakon svega mogu reći da je to bilo nešto najbolje iz mora što sam kušao u dugo vremena.

Ovo je ujedno bilo jedino mjesto tijekom našeg putovanja Italijom na kojem smo imali ono što bi se kod nas moglo nazvati pravim obilatim večernjim ručkom – odnosno večerom u više ribljih sljedova.

I upravo je račun na kraju možda najbolje pokazao koliko su nas cijene u Apuliji iznenadile.

Osam ljudi, ozbiljna riblja večera – 364 eura

Za osam osoba naručili smo četiri orade, ukupno 2,44 kilograma svježe ribe, trofie, njoke s kozicama i tikvicama, škampe, velike kozice s brandyjem, tri porcije povrća, tri boce Sauvignona i vodu.

Ukupni račun?

364,40 eura.

Drugim riječima, 45,55 eura po osobi za večeru u kojoj se definitivno nije štedjelo ni na ribi ni na vinu.

Samo 2,44 kilograma svježe ribe stajalo je 146,40 eura, odnosno 60 eura po kilogramu. Orada je bila 16 eura, škampi 18 eura, a boca vrlo dobrog Sauvignona također 18 eura.

Kad se sve zbroji, dobili smo večeru u nekoliko ribljih sljedova, uz vino i ozbiljnu količinu hrane, za manje od 46 eura po osobi.

A riječ je o turističkom Otrantu usred ljeta, ne o nekom skrivenom restoranu desetke kilometara od obale.

Apulija nas je cijenama iznenađivala iz dana u dan

Upravo je Otranto bio možda najupečatljiviji primjer nečega što nas je pratilo tijekom praktički cijelog boravka u Apuliji.

Hrana je ondje u pravilu osjetno povoljnija nego u Hrvatskoj.

Naravno, nemoguće je sve staviti u isti koš – cijena ovisi o gradu, lokaciji, restoranu i proizvodu – ali naš je dojam nakon niza restorana, trgovina i usputnih kupnji da su razlike vrlo često bile 10, 20 ili 30 posto, a kod pojedinih stvari dosezale su i 50 posto u korist Italije.

Upravo zato račun iz Otranta nije bio izolirani incident, nego samo jedan od upečatljivijih primjera.

Zbog ovoga bismo se vratili u Otranto

Hrana je bila odlična, osoblje iznimno ugodno i uslužno, a koncept restorana i ribarnice dao je cijeloj večeri ono nešto zbog čega mjesto ne pamtiš samo po onome što si pojeo.

Na putovanju uvijek postoje mjesta koja posjetiš, fotografiraš i nastaviš dalje.

A postoje i ona zbog kojih već dok odlaziš razmišljaš kada bi se mogao vratiti.

U Otranto bih se bez problema ponovno vratio samo zbog ove večere.

Nije Otranto bio iznimka: cijene su nas pratile cijelim putem

Da je večera u Otrantu bila jedini takav primjer, mogli bismo je pripisati dobro odabranom restoranu. Međutim, sličan dojam pratio nas je tijekom gotovo cijelog putovanja.

Već u izrazito turističkom Alberobellu, gradu pod zaštitom UNESCO-a, očekivali smo klasične turističke cijene. Umjesto toga, magneti su uglavnom stajali euro ili dva, predjela između osam i 15 eura, brojna glavna jela od 12 do 18 eura, dok su se i u poznatijim restoranima mnoga jela vrtjela oko 20 eura.

Još konkretniji primjer pronašli smo u Gallipoliju. Na jednom jelovniku Margherita je koštala šest eura, Napoli sedam, Bufala 7,50, a većina „gourmet“ pizza osam eura. Deset komada fritto misto bilo je šest eura, hamburger s pomfritom osam, a panzerotti od 2,50 do 3,50 eura. Jasno, jedan jelovnik nije cijeli grad, ali nakon nekoliko dana takvih primjera teško je bilo govoriti o slučajnosti.

U okolici Leccea imali smo još jedan vrlo dobar pokazatelj. U restoranu La Bella 'mbriana večerali smo u dva slijeda, uz vino i desert, a račun se na kraju sveo na oko 30 eura po osobi. Restoran je pritom bio gotovo potpuno pun, mahom domaćim gostima.

A onda je došao supermarket u Bariju...

Posljednjeg dana, prije povratka trajektom prema Splitu, obavili smo check-in u Bariju i zaključili da ćemo „usput“ otići po nekoliko stvari u supermarket.

Naravno, završilo je sasvim drugačije.

Tjestenina, maslinovo ulje, Grana Padano, caciocavallo, začini i druge talijanske delicije počeli su završavati u kolicima tolikom brzinom da se vrlo brzo više nismo pitali koliko ćemo potrošiti, nego hoće li sve uopće stati u automobile.

Jedan primjer posebno dobro pokazuje zašto.

Kilogram tjestenine koju smo kupovali stajao je oko 79 centi. Usporedba s Hrvatskom nije potpuno fer jer nije riječ o identičnom proizvodu niti istom tipu tjestenine, ali kada nešto plaćate manje od jednog eura po kilogramu, sasvim je jasno zašto vrlo brzo posegnete za još jednim pakiranjem.

Na kraju su se u automobilima našle vrećice, sirevi, boce ulja i pakiranja tjestenine nagurani gotovo do posljednjeg slobodnog centimetra.

Upravo je taj posljednji prizor možda najbolje zaokružio cijelu priču. Nije nas Apulija iznenadila samo jednom večerom u Otrantu. Od pizze u turističkom Gallipoliju, preko restorana kod Leccea pa do obične kupnje u Bariju, iznova smo nailazili na cijene zbog kojih smo se, kao ljudi koji dolaze iz Hrvatske usred turističke sezone, morali barem jednom zapitati – kako je ovo kod njih moguće?