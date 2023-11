SJEDNICA SPLITSKOG GRADSKOG VIJEĆA Gradonačelnik Puljak poručio Šuti: 'Vaši više neće krasti javne novce...', Šuta odgovorio: 'Nemate dokaza, samo jednu te istu mantru vrtite'

Mjere pomoći za mlade obitelji, poduzetnike, umirovljenike i socijalu - tema je to današnje tematske sjednice Grada Splita.

Prije održavanja tematske sjednice predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta održao je konferenciju za medije kako bi još jednom ukazao na važnost današnjih mjera.

U svom govoru istaknuo je:

Zbog kriza s kojima se susreću brojne ugrožene skupine u našem društvu, vijećnici HDZ-a su zatražili sazivanje ove sjednice s ciljem donošenja zaključaka kojim bi se u proračun za 2024. uvrstio sveobuhvatan paket pomoći – za mlade, umirovljenike, poduzetnike, socijalno ugrožene osobe i osobe s invaliditetom.

Gradonačelnik Puljak je višestruke apele HDZ-a i drugih oporbenih opcija za donošenjem paketa pomoći u više navrata bahato odbacivao, a ovom tematskom sjednicom na te predložene mjere želimo skrenuti posebnu pozornost. Također, ova gradska uprava ignorirala je poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji je nudio sredstva za sufinanciranje podstanarstva građanima Splita, kao i drugih gradova.

Predloženi paket obuhvaća brojne mjere, od jednokratnih novčanih pomoći za umirovljenike, za kupnju školske i sportske opreme i sl., preko raznih sufinanciranja poput najma stanova, smještaja korisnika domova za starije i nemoćne, poduzetnika početnika pa sve do onih koje su već odavno trebale biti donesene kao ukidanje mjesečnog cenzusa za korisnike osobne invalidnine i besplatnog javnog prijevoza za određene kategorije OSI.

Polovica mandata je već prošla i teško možemo očekivati ikakve kapitalne investicije, poput gradnje stanova za najam, pa ovim prijedlogom tražimo da se ova gradska uprava iskupi mladim obiteljima kroz sufinanciranje najma stanova pod određenim uvjetima, a sve kako bi zaustavili odljev stanovništva u susjedne gradove i općine.

Rasprodajom gradskih parcela kojima svjedočimo i na koju smo ukazali gradonačelnik znatno sužava uopće mogućnosti takve stanogradnje u budućnosti.

Gradonačelnik Puljak je krize s kojima se susrećemo očito prespavao. Vlada Republike Hrvatske je donijela čak sedam paketa socijalnih mjera i istovremeno omogućila jedinicama lokalne samouprave nikad više proračunskih sredstava.

U odnosu na prijedlog Rebalansa proračuna koji je na dnevnom redu danas na redovitoj sjednici Gradskog vijeća želimo istaknuti kako je jasno da se prijedlozi i ukupno proračunsko planiranje više ne radi u gradskim službama, već je isto očito „outsourcano“ PR agencijama. Ne postoji drugi logički odgovor na brojne proturječnosti i nelogičnosti, posebno u dijelu koji se odnosi na socijalne mjere. Odbija mjere koje je jednoglasno usvojilo gradsko Socijalno vijeće, odbija ukinuti cenzus za naknade korisnicima osobne invalidnine i usklađenje sa zakonom. Kako objasniti da božićnice ove godine povisuje, a u projekcijama za sljedeće dvije godine ponovno predviđa rezanje sredstava za iste?

Gradonačelnik Ivica Puljak kazao je prije početka sjednice, među ostalim, da je gradsku zemlju, primjerice na Žnjanu i na Kmanu bolje prodati jer će se taj novac kasnije ulagati za otkup zemljišta potrebnih za izgradnju garaža. Dotakao se gradonačelnik i proračuna za koji je kazao da će ove godine iznositi 235 milijuna eura, dok će iduće godine iznositi 335 milijuna.

Tomislav Šuta na početku sjednice iznio je niz mjera kojima bi se pomoglo mladim obiteljima, umirovljenicima, poduzetnicima i socijali. Mišljenja je da je drugi grad u državi trebao isplatiti umirovljenicima uskrsnice. Također predlaže subvencioniranje domova za umirovljenike, zatim otvaranje 'dnevnih boravaka' za umirovljenike u gradskim prostorima. Predlaže i subvencioniranje dijela stanarine mladim obiteljima, kao i da se škole u centru grada koje imaju manji broj učenika dijelom koriste za vrtiće. HDZ-ov je prijedlog i da se sufinancira poduzetnike početnike i zapošljavanje do 25. godine života.

"Predložili smo 7.5 milijuna mjera, s tim da je dio osigurala Vlada RH", kazao je na kraju svog izlaganja Šuta.

Nakon njegovog izlaganja, gradonačelnik Puljak kazao je da je niz brojki koje je iznio - kriv.

"Dogodine smo povećali proračun za 100 milijuna eura. Ono čime se vi bavite je to da zamaglite oči građanima. HDZ je upropastio sve što je mogao", kazao je među ostalim Puljak.

"Zavrnili smo špine svima vašima, zato sada imamo dovoljno novca za socijalna davanja. Vaši više neće krasti javne novce i zato sada ima novca za riješiti one probleme koji su se nagomilali. Idući put vas molim da pripremite prave brojke", nastavio je Puljak.

"Vi se u nijednom trenutku niste osvrnuli na konkretne mjere. Pozivam vas da se izdignete iznad svega i prestanete govoriti da netko krade. Nemate dokaza, samo jednu te istu mantru vrtite. Vama netko treba kazati da ste vi pri kraju treće godine mandata i da nemate niti jedan projekt koji ste započeli", kaže Šuta.

O mjerama je govorio pročelnik Mario Negotić.

"Pročelniče, jasno je da Grad ulaže u mlade, u obitelj, u djecu. Ulagao je i prije, nitko nije rekao da nije ništa ulagao. Mi smo tvrdimo da mi kao Grad bolje stojimo sada nego prije 15 godina, treba sustavnije i više ulagat, imati više osjećaja za one kojima je potrebno. Vi pričate o projektima koji su vam u programu od ranije, niste se ništa makli. Primjerice projekt Moj zlatni Split niste uspjeli u tri godine promijeniti", kaže HDZ-ov Prljević nakon Negotićevog izlaganja. Prekinuo ga je predsjednik GV-a.

"Što se tiče ovoga svega, zamolio bih vas jednu stvar. Mi smo iznijeli mjere, sa jasnim brojkama. Niti jednu od tih mjera nisam vidio kod vas. Zašto ne ukinete cenzus? Niz je raznih stvari predloženo, recimo besplatan prijevoz za osobe s invaliditetom. Predložio sam da u školama budu predškolci. Takvi programi postoje u SDŽ. Mogućnosti postoje. Meni je samo bitno da raspravimo o gradu Splitu i vidimo kako možemo sve poboljšati. Svi ostali su isplatili uskrsnicu. Zašto nema jednokratne pomoći u iznosu od 100 e, niste se osvrnuli na prijedlog o domovima. Ako ste tu u ime struke, kako bi se Grad Split trebao ponijeti po pitanju domova za starije i nemoćne? Tema je ovo što smo mi preložili, smatramo da su mjere korisne. Moramo težiti boljem. Ne treba nam dokazivati što je u proračunu. Ne vidimo ništa novo", kaže Šuta.

"Socijalna ulaganja koja smo povećali za 28 posto, što je više nego vi možete zamisliti, su usmjerena tamo gdje je potrebno. Pomažemo onima kojima zaista treba. Što se tiče Srinjina, planiramo izgraditi novu školu, a to je proces koji traje. Što se tiče domova, njima upravlja županija. Upravlja na način da stavlja ljude koji nemaju kompetencije. Predložit ćemo da se prirez smanji, dio novca će ići županiji. Vi imate vlast u županiji, bilo bi dobro da uložite u domove. Uredit ćemo dnevne boravke u Splitu. Uskoro ćemo imati plan za to. Što se tiče domova, bilo bi u redu da zamolite županiju da se novac preusmjeri umirovljenicima", odgovorio je Puljak.

"Nemojte svoju ingerenciju prebacivati na druge", kaže mu Šuta.

Za repliku se javila Lidija Bekavac.

"Meni su ovi podaci nejasni, ako bi mogli malo protumačiti. Ne znam radite li vi to svjesno ili nesvjesno. Kažete da će se nešto dogoditi do kraja prvog mandata gradonačelnika Puljka. Jel vi to imate informaciju da će on imati i drugi mandat?, upitala je Negotića Bekavac.

"Ovo su brojevi koji se mogu uspoređivati", kaže Puljak.

"Mogu reći da se vidi da je prezentaciju radio najneuspješniji direktor u povijesti. Vi ste predložili da se sufinancira podstanarstvo za 200 eura, ali svima je jasno da je to diglo cijenu stanova na tržištu. Što se tiče vrtića, ono što je bitno je da je naša administracija upisala svu djecu, a iduće godine upisat ćemo i djecu iz mjesta kojima upravlja HDZ. Pričate o dnevnim boravcima, a niste znali da to već postoji. Vi uopće ne pratite što se događa u gradu. Nemate pojma što se događa u poduzetništvu jer ste cijeli život pod stranačkom iskaznicom", kazao je Igor Skoko, no upozorio ga je to predsjednik GV-a da "pusti Tomislava Šutu i njegovu poslovnu karijeru na miru."

"Vi ste svojevrsni politički kapitalac kojem su malo dvije noge za iznijeti teret, potrebne su barem četiri", kazao je HDZ-ov Čelan, ali ga Skoko nije razumio.

"Vi kao da ne živite u gradu Splitu, kolega Skoko", kazao je Skoki Jakša Balov.

Opet se u raspravu uključio Šuta.

"Jedino što znate je vrijeđanje. A što se tiče uhljeba koje spominjete - pa vi ste bili uhljeb", kaže Šuta Skoki.