Sjećate se Ville Pokora? Pogledajte koliko joj je blizu došao požar

Fotografija snimljena nakon požara pokazuje koliko se vatrena stihija približila kući koja je u vlasništvu djece Ivice Budimira, predsjednika Uprave Hrvatskih cesta. Iza kuće vidi se veliko opožareno područje, dok su padina i vegetacija u neposrednoj blizini potpuno pocrnjeli od požara.

Kuća, koja se nalazi na području zahvaćenom velikim požarom, prema prizoru je ostala očuvana, no vatra je prošla neposredno uz objekt. Opožarena padina proteže se iza kuće, a tragovi požara vidljivi su i na okolnom raslinju.

Fotografija posebno pokazuje koliko se požar približio stambenim objektima. Vatrogasci su tijekom noći, kako je ranije izvijestio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, vodili doslovno borbu za svaku kuću.

Požar je na području od Mimica do Omiša prema prvim procjenama zahvatio između 900 i 1000 hektara. Izgorjele su brojne kuće, vozila i ugostiteljski objekti, a jutros je stanje stabilnije i nema otvorenog plamena.

Fotografija kuće obitelji Ivice Budimira tako zorno pokazuje koliko je malo nedostajalo da vatra zahvati i ovaj objekt – nekoliko desetaka metara dalje ostali su samo pepeo, nagorjela vegetacija i crna opožarena padina.