Sjećate se paklenih vrućina s kraja lipnja? Evo nam ih nazad za nekoliko dana i ne vidim im se kraj

Jučerašnji dan nije donio puno oborina na Jadranu. Tek su pojedine postaje u Lici i Gorskom kotaru dobile preko 50 litara po metru kvadratnome. Na Jadranu su mnoga područja, kako smo i najavili, ostala suha. Tamo gdje je bilo oborina palo je od 1 do 8 litara, samo je na dijelovima Paga palo 10 do 20 litara.

Oborina će biti još samo ponegdje u nadolazećoj noći i prvom dijelu ponedjeljka, većinom na krajnjem jugu Dalmacije i ponegdje na moru i to će biti to od oborina na, sve je izvjesnije, prilično dugo vrijeme.

Ministar turizma tako može biti zadovoljan jer mu u računicu o (ne)dolasku gostiju neće ometati bilo kakva pojava vezana uz atmosferu iako bi zlokobniji rekli da i velike vrućine mogu biti demotivirajući faktor pokojoj skupini turista, a upravo nam to slijedi - novi val dugotrajnih, povremeno i izraženih vrućina.

Naime, vrijeme će se od danas stabilizirati i vremenska prognoza će biti relativno monotona ne samo do kraja srpnja nego vjerojatno i u cijeloj njegovoj prvo dekadi. Ipak, vijesti o tome da se DHMZ oglasio MeteoAlarmom neće nedostajati, osobito u drugom dijelu tjedna i u sljedećem jer će temperature zraka rasti iz dana u dan. U petak je moguće da dijelovi zemlje prvi put nakon kraja lipnja ponovno zabilježe ekstremnih 40 stupnjeva, kako u unutrašnjosti, tako na Jadranu.

Danas će biti pretežno sunčano, tek u prvom dijelu dana još samo mjestimice može biti slabih pljuskova, osobito na krajnjem jugu i na moru. Danju će zapuhati slab jugozapadnjak, navečer burin. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15 do 25°C, najviše dnevne većinom od 28 do 32°C. Uživajte u ponedjeljku ako ne podnosite vrućine jer će to biti najmanje vruć dan novog tjedna.

U utorak vedro. Noću burin, danju slab do umjeren maestral. Jutro malo toplije, u najtoplijem dijelu dana većinom od 30 do 35°C.

Srijeda će biti vedra uz slab dnevni vjetar; noću burin, danju maestral. Jutro još malo toplije, najviše dnevne temperature od 31 do 36°C.

U četvrtak pretežno vedro. Noću tiho ili burin, danju slab maestral. Od jutra će biti toplije, najviše dnevne temperature većinom od 32 do 37°C.

U petak će biti pretežno vedro i malo vjetrovitije u odnosu na prethodne dane. Danju vjetar s mora, navečer slaba do umjerena bura. Bit će vrlo vruće, najviše dnevne temperature većinom od 33 do 40°C. Navečer će u mnogim mjestima biti vruće, iznad 30°C.

U subotu i nedjelju pretežno vedro. Noću do umjerena bura, danju slab do umjeren maestral. Najviše dnevne temperature većinom od 32 do 37°C.