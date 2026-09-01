Sjećate li se posljednjeg Ajaxova gostovanja? Poljud je bio krcat, a Hajduk među osam najboljih u Europi

Hajduk se plasirao u Konferencijsku ligu, grupnu fazu natjecanja, u kojoj će igrati šest utakmica, tri kući, a tri u gostima. Možda zahvaljujući novom sistemu natjecanja bijeli i prezime u Europi i plasiraju se i u nokaut fazu ovog europskog natjecanja.

Daleko je ta Konferencijska liga od nekadašnjih Hajdukovih europskih utakmica, kada su na Poljudu padali i Stuttgart i Torino i Anderlecht. Kada smo igrali mitske utakmice na Starom placu i kada je falio gol za proći Saint-Étienne i PSV. Kada smo pobijedili veliki Hamburger, nedovoljno za prolaz, ali itekako dovoljno za neizbrisive dječačke uspomene.

Naravno, u Konferencijskoj ligi ove godine imamo i jakih imena, pa i klubova bogate povijesti, koji su nekad bili europski prvaci.

Tako će bijeli, nakon dugih 16 godina i one Špacine i Svagušine Europske lige, ovogodišnju grupnu fazu europskog natjecanja otvoriti sa slavnim nizozemskim Ajaxom. Dovoljno je to za probuditi priče hajdukologa, pa prebirati po uspomenama, susretima i poveznicama ova dva kluba.

TOMISLAV IVIĆ

Ipak, najveća spona između nogometnog Splita i Amsterdama. Veliki trener, nakon povijesnog uspjeha s Hajdukovom Zlatnom generacijom, dvije titule prvaka zaredom, niza Kupova, svoj prvi inozemni angažman imao je u Ajaxu. Već je ranije dolazio u Split nizozemski izbornik Rinus Michels, uvjeriti se kakav se to trener pojavio u Splitu i kakav se to moderan nogomet igra na našem Starom placu.

Ivićev Ajax bio je prvak Nizozemske 1977., momčad čije su perjanice bili Ruud Krol, La Ling, Tahamata…

Tog eksplozivnog, omanjeg rastom, napadača Simona Tahamatu navodno je Ivić, kada se vratio u Hajduk, u pohod na još jednu titulu, a Slaviša Žungul naprasno otišao u Ameriku, mislio dovesti u Split. Ali „eksplodirao“ je Zlatko Vujović, nadavao se golova u toj šampionskoj sezoni 1978./79., postavši kasnije jedan od najboljih europskih napadača.

AJAX NA STAROM PLACU

Dolazili su Nizozemci u Split, ono šta bi se reklo na kavu. Odigrali bi s bijelima prijateljsku utakmicu. Mogao je to Hajduk sebi priuštiti, bili smo tada velik europski klub s moćnom i snalažljivom upravom, a i Tomislav Ivić je svoje klubove redovito dovodio na revijalne oglede u Split, i Anderlecht i Avellino i Porto.

Tako pamtimo prijateljske utakmice Hajduka i Ajaxa u kojima su bijeli redovito pobjeđivali: 1974. 3:0, 1977. na „Trofeju Marjana“ sa 1:0 i 1979. sa 4:2.

Eto, i te pobjede Hajduka, pa i u prijateljskim ogledima s velikim Ajaxom, danas zvuče potpuno nestvarno.

Bilo je to u vrijeme Domovinskog rata, Hajduk je domaćin morao biti u Ljubljani „za Bežigradom“, na starom stadionu tamošnje Olimpije.

I pobijedilo se u Ljubljani velikog Ajaxa sa 1:0.

Gol je zabio naš tada mladi i u tom trenutku jedan od najtraženijih europskih napadača Ivica Mornar.

U Amsterdamu je bilo 6:0 za Ajax, jednostavno se nije moglo, mada je Miki Rapaić imao veliku šansu kod rezultata 2:0 za domaće, tko zna šta bi bilo da je Rapaja zabio…

ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA 1995.

Eeee, jesmo bili ponosni te sezone 1994./95.

Najprije smo golom za povijest Zorana Vulića postali prvaci Hrvatske. Pa onda preko poljske „Legije“, o čemu smo pisali nedavno, plasirali se u grupnu fazu Lige prvaka. Nije to bila mala stvar, nogometna Europa živjela je u Splitu te jeseni, zime i proljeća. U skupini smo bili bolji od Steaue i Anderlechta, zajedno s Benficom plasirali se u četvrtfinale najvećeg europskog natjecanja. Veliki Hajduk: Gabrić, Butorović, Pralija, Štimac, Peršon, Hibić, Praženica, Meštrović, Asanović, Vulić, Vučević, Andrijašević, Vuica, Mornar, Rapaić, Erceg, Balajić, Putnik, Vukas, Slavica, Filipović, Cuzzi, Glavaš… Nadam se da smo ih sve nabrojili, jer zaslužili su.

Bijeli su odmjerili snage sa slavnim Ajaxom.

Puna Riva, pun grad, Poljud krcat, tada je kapacitet stadiona bio veći nego danas. Za Ajax su nastupili: Van der Sar, Reiziger, Blind, Rijkaard, F. de Boer, Seedorf, George, Davids, Kluivert, Litmanen, Overmars. Momčad trenera Louisa van Gaala stvarno vrijedna respekta. Bilo je 0:0 u Splitu. U Amsterdamu se izgubilo 3:0.

Bili su to dani koji su zauzeli posebno mjesto u velikoj Hajdukovoj povijesti.

AJAX OPET STIŽE U SPLIT

Sada grupno natjecanje u Konferencijskoj ligi otvaramo opet sa slavnim Ajaxom, bit će to opet praznik nogometa. Nogometna Europa vratila se u Split na najbolji mogući način.