Sjećate li se ovoga? Prije 37 godina Bokšić je zapalio Poljud, bio je to posljednji put

Kada je Hajduk posljednji put pobijedio ljutog rivala Crvenu zvezdu u Splitu? Eeee, podsjetila nas je na to Facebook stranica "Neki to vole vruće, a ja ti volim Hajdučki" i objavila nostalgičan video s utakmice i karusela po gradu.

Sjetno je vidjeti stare snimke Splita i Poljuda, avion iz Aerokluba Split kako leti nad "poljudskom ljepoticom", kako smo još tepali našem novom stadionu, i vuče transparent na kojem piše: "Ja te volim, Hajduče".

Tada je to bila uobičajena praksa pred velike utakmice.

Prije 37 godina, tog 9. rujna 1989., Hajduk je pred pedesetak tisuća gledatelja pobijedio Crvenu zvezdu 2:1, golovima Drage Čelića i Alena Bokšića. Beograđani su poveli 1:0 golom Roberta Prosinečkog, koji je u tom susretu zaradio i crveni karton.

Hajduk je taman preuzeo trener Luka Peruzović, a s druge strane bio je Dragoslav Šekularac.

Dobro je Luka posložio "bijele" te godine, počeo uvoditi i mlade. Uz Bokšića, koji je već bio nositelj napada, počinjali su Vučević, Slaven Bilić, Jurković…

Nastupio je tada i Dejan Savićević u dresu "crveno-bijelih". Ovo pišemo zbog toga što su ga i na Poljudu ljeto prije htjeli dovesti, pa su imali i "najdeblju" ponudu od svih klubova tadašnje velike četvorke. Hajduk je taman dobio švicarskog sponzora, imalo se…

Kažu da je pred Deju, na večeri u restoranu "Arkada" u Podstrani, stavljen bjanko ugovor, ali to je neka druga priča i o njoj ćemo jednom.

A stadion nabijen nacionalnim emocijama.

Ulazilo se u vruću političku jesen, spremali su se prvi višestranački izbori na proljeće, budilo se hrvatstvo, koje je već odavno itekako bilo izražavano na poljudskom sjeveru.

Zvezdini navijači, "Delije", došli su tada u Split, ali Torcida ih je zaustavila kraj pothodnika, da ipak shvate u čiji grad dolaze i da ne mogu po njemu tek tako defilirati.

Beogradski tisak sutradan je pisao:

"Bokšić zapalio Poljud"

Tako su "bijeli" posljednji put u Splitu pobijedili svog tada najvećeg rivala. Torcida je ušla na teren i dugo slavila pobjedu. Mnogi od tih navijača Hajduka uskoro će krenuti u obranu Hrvatske, a dio njih položiti i život za Domovinu.