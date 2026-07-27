Sjećate li se ovog slučaja? Tri puta u Dalmaciji uhvaćen u istom prekršaju, ostao bez Kawasakija, a iznenadit će vas iznos kazne

Sjećate li se slučaja iz Makarske kada je policija zaustavila motociklista koji je upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita, a motocikl nije prošao izvanredni tehnički pregled?

Tada je utvrđeno kako je riječ o vozaču koji je nizom prekršaja ugrožavao sigurnost u prometu. Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog, a zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja zadržan je u zatvoru

Danas je splitska policija priopčila da je nadležni sud je po okončanju prekršajnog postupka u spomenutom predmetu presudio 36-godišnjaku za kojega su policijski službenici prilikom kontrole i postupanja 19. srpnja 2026. godine u Makarskoj utvrdili da nema položen vozački ispit i da je motocikl vozio prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Također, na motociklu kojim je upravljao izvanrednim tehničkim pregledu utvrđen je opasan nedostatak. Kako je bila riječ o ponavljaču koji je i prethodno sankcioniran u prometu i dva puta pravomoćno kažnjen radi identičnog prekršaja, odmah je uhićen i u žurnom postupku predan nadležnom sudu, a policija je tada predložila zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kaznu zatvora te izricanje novčane kazne i zaštitne mjere. Određena mu je tada mjera zadržavanja u zatvoru.

Sud je sada presudio da je 36-godišnjak kriv za počinjenje prekršaja, izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u visini od 130 eura.

Sud je donio i odluku da mu se zbog interesa javne i opće sigurnosti oduzima motocikl Kawasaki kojim je počinio prekršaje. U obrazloženju je naveo kako otegotnu okolnost predstavlja činjenica što unatoč dosadašnjoj pravomoćnoj kažnjavanosti okrivljenik nije pokazao dovoljnu samokritičnost prema svom postupanju, niti shvaćanje ozbiljnosti i potencijalnih posljedica svog ponašanja, zbog čega je donesena takva odluka.