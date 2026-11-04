Sjećate li se Miše kod Stankovića? Jedan od najjačih intervjua u povijesti hrvatske televizije, pogledajte ga

Postoje televizijski intervjui koji se pogledaju i zaborave. A postoje i oni koji postanu dio kolektivnog pamćenja. Upravo takvo bilo je gostovanje Mate Miše Kovača u emisiji „Nedjeljom u 2” Aleksandra Stankovića 2006. godine. Dvadeset godina poslije, dok se Hrvatska oprašta od legendarnog pjevača, njegove izjave iz tog razgovora ponovno se gledaju, citiraju i prepričavaju.

Bila je to jubilarna, 400. emisija „Nedjeljom u 2”, ali teško da je Aleksandar Stanković mogao pretpostaviti kakav ga razgovor očekuje. Nasuprot njega sjeo je Mišo Kovač, čovjek koji je desetljećima punio koncertne dvorane i stadione, i gotovo odmah dao do znanja da neće pristati na uobičajena pravila televizijskog intervjua.

„Dobar dan, gospodine Stankoviću, od danas u 2 sata u Hrvatskoj počinje demokracija”, poručio je na samom početku.

Mišo je inzistirao na razgovoru uživo. Objašnjavao je kako ne želi naknadne intervencije u svoje odgovore i kako je upravo zato pristao gostovati kod Stankovića.

A onda je počeo razgovor koji će postati jedan od najpoznatijih trenutaka hrvatske televizije.

"Nemaš emisiju, Stankoviću!”

Mišo nije čekao pitanja kako bi govorio ono što misli. Preuzimao je inicijativu, prekidao voditelja, postavljao vlastita pitanja i iznosio tvrdnje koje su nerijetko izazivale nevjericu.

Upravo je iz tog gostovanja ostala zapamćena njegova legendarna opaska: „Nemaš emisiju, Stankoviću!”

Razgovor je čas nalikovao ozbiljnoj ispovijesti, čas komediji, a Mišo je iz minute u minutu pokazivao zašto je bio toliko osebujna javna osoba.

Govorio je o politici, glazbenim kolegama, vlastitoj karijeri i životnim tragedijama, ne pokušavajući ublažiti svoje stavove.

"Onda se pjesma, Stankoviću, spojila s nebom!"

Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se kada je Mišo počeo govoriti o Elvisu Presleyju.

Prisjećao se njegove izvedbe pjesme „My Way” u Madison Square Gardenu, koja je na njega ostavila snažan dojam.

„Onda se pjesma, Stankoviću, spojila s nebom!”, uzviknuo je Mišo.

Ta je rečenica postala jedan od zaštitnih znakova njegova gostovanja. U nekoliko riječi sažeo je ono što je cijelog života pokušavao prenijeti publici – da glazba nije samo tehnika, nego prije svega emocija.

Jednako je nezaboravan bio i trenutak kada ga je Stanković upitao što misli o Gibonniju.

„Je l' on pjeva Cesaricu?”, upitao je Mišo, izazvavši još jednu situaciju koja se godinama prepričavala.

Iza humora krila se velika životna tragedija

No razgovor nije bio samo niz duhovitih dosjetki. Mišo je otvoreno govorio i o smrti sina Edija, tragediji koja mu je zauvijek promijenila život.

Pred televizijskim kamerama iznosio je svoje sumnje u službenu verziju okolnosti sinove smrti, tražio odgovore i govorio o boli koja ga nije napuštala.

Bio je to drugi, znatno potresniji dio razgovora. Isti čovjek koji je nekoliko minuta ranije nasmijavao gledatelje sada je govorio o najtežem trenutku svojega života.

Upravo je ta izmjena humora, prkosa, tuge i nevjerojatne samouvjerenosti učinila intervju toliko upečatljivim.

Stanković otkrio što se dogodilo nakon emisije

Godinama poslije Aleksandar Stanković prisjetio se njihova susreta i otkrio detalj koji gledatelji nisu mogli vidjeti.

Gostujući u svibnju 2026. u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska”, ispričao je da ga je Mišo nakon završetka razgovora spontano poljubio.

Voditelj je priznao da mu je taj trenutak ostao posebno urezan u pamćenje jer se prije emisije nisu osobno poznavali, a takva bliskost s gostima nije bila uobičajena.