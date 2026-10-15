SJEĆATE LI SE IVANKA IZ BLATA NA CETINI? Najžešći navijač Hajduka ponovno je u akciji, pogledajte kako se „naoružao” za Ajax!

Ljubav prema Hajduku ne poznaje godine, a neki navijači svoju privrženost Bijelima pokazuju na zaista poseban način. Jedan od njih je i Ivanko iz Blata na Cetini, osebujni navijač o kojem je Dalmacija Danas već pisala, predstavivši ga kao jednog od najžešćih Hajdukovih navijača.

Ovoga puta ponovno je privukao pozornost, i to svojim nesvakidašnjim izdanjem uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu.

Na fotografijama snimljenima prije utakmice vidi se kako je za veliki nogometni dan pripremio pravu navijačku „ratnu opremu”.

Na glavi nosi srebrnu kacigu na kojoj je ispisano „PALI”, dok je preko prsa postavio improvizirani metalni oklop s brojem 1312. Metalne štitnike pričvrstio je i na noge, a cijelu kombinaciju upotpunio je sivom trenirkom.

Osmijeh govori više od tisuću riječi

Ipak, ono što posebno upada u oči nije samo neobična oprema, nego i široki osmijeh koji ne skida s lica.

Pozirajući fotografu uoči europskog spektakla na Poljudu, Ivanko je još jednom pokazao koliko mu znači Hajduk.

Podsjetimo, ovaj strastveni navijač već je privukao veliku pozornost nakon što je snimljena njegova reakcija na pogodak Nike Sigura protiv Dinama. Video njegove emotivne proslave tada je pokazao koliko snažno proživljava svaki trenutak vezan uz voljeni klub.

Sada je, uoči susreta s nizozemskim velikanom, ponovno pronašao originalan način da iskaže svoju navijačku strast.

Dok je Split živio za veliki ogled Hajduka i Ajaxa, Ivanko je imao vlastiti način pripreme za utakmicu.

Jedno je sigurno – Hajdukovi navijači nikada ne prestaju iznenađivati, a Ivanko iz Blata na Cetini ponovno je pokazao zašto je postao jedan od najupečatljivijih navijačkih likova o kojima smo pisali.

Pogledajte fotografije njegove nesvakidašnje pripreme za utakmicu Hajduka i Ajaxa!