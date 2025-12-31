Sjećate li se da je Riva ikada bila ovako puna? Pogledajte ovu fotografiju, to se ne viđa često

Stara godina u Splitu osvanula je okupana suncem, kao da je i sama odlučila građanima prirediti lijep oproštaj. Nakon dana obilježenih hladnoćom i jakom burom, jutro je donijelo mirnije vrijeme i ugodnijih pet stupnjeva, što je mnoge Splićane, ali i goste grada, izmamilo na ulice. Centar grada već je od ranih sati bio ispunjen šušurima, smijehom i laganom blagdanskom užurbanošću.
Posebno je živo bilo na Rivi, koja je danas bila doslovno krcata. Šetnja uz more, kava na suncu i susreti s prijateljima postali su gotovo neizbježan dio dana, a mnogi su komentirali kako se ne sjećaju kada je posljednji put Riva ovako izgledala – puna ljudi, dobre atmosfere i optimizma. Terase kafića bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, a šetači su se sporo probijali uz more, uživajući u rijetkoj kombinaciji sunca, mira i blagdanskog raspoloženja.
Slabljenje bure dodatno je doprinijelo osjećaju ugode, pa je grad barem nakratko podsjećao na toplije mjesece. Uoči dočeka Nove godine, Split je pokazao svoje najljepše lice – opušteno, živahno i puno života, dajući naslutiti da se Stara godina s gradom oprašta u najboljem mogućem tonu.