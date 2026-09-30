Sjećate je se? Nekoć je bila jedno od naših poznatijih TV lica, a onda je nestala. Evo što sada radi

Prije petnaestak godina Petra Maroja bila je jedno od prepoznatljivijih lica domaće televizijske scene, a onda se gotovo potpuno povukla iz javnosti. Snimanja, događanja i intervjui dotad su bili dio njezine svakodnevice, no u jednom trenutku shvatila je da je takav način života više ne ispunjava.

Danas 41-godišnja Maroja na odluku koja je njezin život odvela u sasvim drugom smjeru gleda bez žaljenja. Kako je ispričala za Net.hr, nije postojao jedan konkretan događaj zbog kojeg je odlučila okrenuti leđa televiziji.

'Bila sam jako prisutna u javnosti i živjela prilično intenzivnim tempom. Snimanja, događanja, intervjui i stalna medijska izloženost bili su dio moje svakodnevice. U jednom trenutku jednostavno je došlo do zasićenja i shvatila sam da me ono što mi je nekada bilo uzbudljivo više ne ispunjava na isti način', priznala je glumica.

Poželjela je život daleko od očiju javnosti

Uz zasićenje intenzivnim tempom pojavila se i potreba za većom privatnošću. Maroja više nije htjela da njezin život u tolikoj mjeri određuje način na koji je drugi vide.

'Počela sam osjećati potrebu za nečim sadržajnijim, za više privatnosti i za životom koji neće biti toliko definiran time kako me drugi vide. Jednostavno sam znala da želim krenuti drugim putem', objasnila je u razgovoru za medij.

Naglašava da iz televizijskog svijeta nije otišla razočarana niti je od nečega pokušavala pobjeći. To razdoblje i danas pamti kao lijep i vrijedan dio svog života, ali u tom trenutku osjećala je da je vrijeme za nešto novo. Nakon povlačenja iz javnosti završila je studij diplomacije i međunarodnih odnosa, potom i magisterij te počela graditi profesionalni život daleko od kamera.

'Mislim da hrabrost često dođe upravo onda kada shvatite da vam je želja za promjenom postala veća od straha od nepoznatog', rekla je Maroja o velikom zaokretu koji je napravila.

Nedostaje joj 'šušur' televizijskog života

Iako se njezin život u međuvremenu potpuno promijenio, ne tvrdi da je vrata televiziji zauvijek zatvorila. Na godine provedene pred kamerama i dalje je vežu lijepe uspomene, ali i prijateljstva koja su opstala dugo nakon njezina povlačenja.

'Televizijska karijera bila je vrlo intenzivno, sadržajno i zabavno razdoblje mog života. Bilo je tu puno snimanja, događanja, ljudi i putovanja koji su tada bili dio moje svakodnevice. Bio je to jedan poseban 'šušur'. Možda mi ponekad nedostaje ta energija i spontanost tog vremena', priznala je.

Ipak, danas posebno cijeni upravo ono zbog čega se svojedobno i povukla, mogućnost da dio života zadrži samo za sebe.