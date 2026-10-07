Sjećanje na Igora Bušelića: Mladi život položio je za Hrvatsku, njegova žrtva ne smije biti zaboravljena

Igor Bušelić bio je prvi pripadnik hrvatskih diverzanata Hrvatske ratne mornarice i jedan od mladih ljudi koji su početkom Domovinskog rata vlastitu budućnost stavili u drugi plan kako bi sudjelovali u obrani Hrvatske.

Kao dragovoljac priključio se obrani Domovine 1991. godine. U to je vrijeme bio student prve godine, no prekinuo je školovanje i stavio se na raspolaganje hrvatskim obrambenim snagama.

Bio je jedinac svoje majke.

Njegov ratni put završio je u Šipanskoj Luci na otoku Šipanu, gdje je poginuo u listopadu 1991. godine. Svoj mladi život položio je u obrani Hrvatske.

Sjećanje na Igora Bušelića svih ovih godina čuva Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice. Već 35 godina obilježavaju obljetnicu njegove pogibije, odajući počast njegovoj hrabrosti i žrtvi te brinući da njegovo ime ne padne u zaborav.

Igorova životna priča ostaje svjedočanstvo vremena u kojem su brojni mladi ljudi napustili svoje svakodnevne živote, obitelji i školovanje kako bi stali u obranu zemlje.

Njegovo ime ostaje zapisano u povijesti Hrvatske, a uspomena na njegovu žrtvu trajno se čuva među suborcima, obitelji i svima koji mu odaju počast.