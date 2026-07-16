Sjećanje koje ne blijedi: Uspomena na Lovru Buljana i Stipu Bajana okupila prijatelje i nogometaše

Na terenu s malim brankama u splitskim kvartovima Brda i Ravne njive održan je tradicionalni jednodnevni revijalno-memorijalni malonogometni turnir "Brda za Lovru i Stipu", posvećen uspomeni na dvojicu prerano preminulih velikih torcidaša i hajdukovaca, Lovru Buljana i Stipu Bajana.

Prije početka natjecanja organizator je položio cvijeće i zapalio svijeće na grobovima Lovre i Stipe, odajući im počast uoči memorijala koji se svake godine održava u njihovu čast.

Na ovogodišnjem izdanju turnira nastupile su četiri pozvane malonogometne momčadi. U prvom polufinalu momčad In vino veritas bila je bolja od ekipe Pajaros blancos, dok je u drugom polufinalnom susretu dvostruki osvajač memorijala, Sova boys, svladao prošlogodišnjeg pobjednika, momčad S.S. Oštrice.

U utakmici za treće mjesto Pajaros blancos pobijedio je S.S. Oštrice rezultatom 3:1. Finalni susret započeo je minutom šutnje u znak sjećanja na Lovru i Stipu, a treći naslov pobjednika memorijala osvojila je momčad Sova boys, koja je uvjerljivo slavila protiv ekipe In vino veritas rezultatom 4:0.

Organizator Ivan Ivković zahvalio je gospodinu Miru Borozanu na podršci u organizaciji turnira, portalu Dalmacija Danas na medijskom praćenju memorijala te svim sudionicima koji su svojim dolaskom odali počast dvojici prerano preminulih prijatelja. Istaknuo je kako sjećanje na Lovru i Stipu živi i živjet će, poručivši da ljudi ne umiru dok god žive u srcima onih koji ih vole i koji ih se sjećaju.

Konačni poredak:

1.mjesto: Sova boys

2.mjesto: In vino veritas

3.mjesto: Pajaros blancos

4.mjesto : S.S. Oštrice