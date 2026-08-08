Sjajni Toma Tadić osvojio novu medalju na EP-u: Nakon bronce stiglo i srebro!

Nakon što se prvog dana Europskog prvenstva do 23 godine u streljaštvu okitio brončanom medaljom u disciplini zračna puška, 18-godišnji strijelac Dalmacijacementa Toma Tadić osvojio je u subotu u Wroclawu srebro u disciplini malokalibarska puška – trostav. Dakle, bronca i srebro u dvije olimpijske discipline za još jednu potvrdu ogromnog talenta mladog Solinjanina. Da bi uspjeh hrvatskog streljaštva bio još veći pobrinuo se Darko Tomašević osvajanjem brončane medalje.

U kvalifikacijama je dominirao Tomašević sa čak 589 krugova, četiri više od dva Šveđanina Victora Lindgrena i Jespera Johanssona, te Poljaka Wiktora Sajdaka. Peti je bio Austrijanac Johannes Kuen sa 584 kruga, a na 6. mjestu je bio Tadić s 582 kruga.

U finalu osmorice najboljih Tadić je izveo preokret, gađao je fantastično i otišao do samoga kraja. Bolji je bio jedino Sajdak sa 355,0 krugova, dok je Tadić osvojio srebro sa 353,9 krugova. Tomašević je nadmašio Lindgrena i sa 343,5 krugova prisvojio broncu.