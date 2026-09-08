SJAJNI SPLIĆANIN OPET NA POSTOLJU! Dino Sinovčić osvojio europsku broncu na 100 metara leđno

Sjajni hrvatski paraplivač Dino Sinovčić nastavio je nizati velike međunarodne uspjehe. Splićanin je na Europskom paraplivačkom prvenstvu u turskom Kocaeliju osvojio brončanu medalju u utrci na 100 metara leđno u kategoriji S6.

Sinovčić je do trećeg mjesta doplivao s rezultatom 1:17.11. Europski prvak postao je Talijan Luca da Prato, koji je slavio s vremenom 1:15.07, dok je srebrnu medalju osvojio Francuz Laurent Chardard s rezultatom 1:16.29.

Peta europska medalja

Za 34-godišnjeg Splićanina ovo je već peta medalja s europskih prvenstava. U svojoj bogatoj kolekciji ima europsko zlato iz Dublina 2018. godine, dva srebra s Madeire te broncu osvojenu još na prvom izdanju Europskog prvenstva u Reykjaviku 2009. godine.

Nova bronca samo je nastavak impresivne Sinovčićeve serije na najvećim natjecanjima. Na Paraolimpijskim igrama osvojio je dvije bronce – u Tokiju i Parizu – dok na svjetskim prvenstvima ima četiri uzastopne medalje, među kojima su zlata iz Londona 2019. i Funchala 2022. godine. Na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Singapuru osvojio je srebro.

Prvenstvo traje do 12. rujna

Europsko paraplivačko prvenstvo u Kocaeliju održava se od 7. do 12. rujna u olimpijskom bazenu Gebze. Riječ je o osmom izdanju prvenstva i prvom velikom međunarodnom paraplivačkom prvenstvu kojem je domaćin Turska.

Sinovčić je tako već na početku prvenstva Hrvatskoj donio novu veliku medalju i još jednom potvrdio da godinama pripada samom europskom i svjetskom vrhu paraplivanja.