Sjajne vijesti za splitski Marjan! Luna pomela konkurenciju bez izgubljene runde, Hrvoje osvojio srebro

Fantastični su još jednom bili sportaši Marjana na grand prixu za juniore i kadete održanom u Vršcu. Veliki broj sportaša Marjana plasirao se već ranije na finalni grand prix na kraju godine, a grand prix u Vršcu bio je zadnji turnir s kojeg su finalisti izborili direktna mjesta na finalnom grand prix turniru. Svoju vizu izborili su Luna Antunović i Hrvoje Jelić.

Luna Antunović je u kategoriji juniorki do 44 kilograma bila izvrsna, pobijedila je Gruzijku Tsetskhladze 2:0 u rundama, Mađaricu Kadar s novih 2:0 te u finalu Njemicu Zander još jednom bez izgubljene runde.

U kategoriji do 63 kilograma raspoložen je bio i Hrvoje Jelić, pobjedama protiv Grka Fradelosa, Talijana Nalla i Britanca Kealeya stigao je do odličja, u polufinalu je pobijedio još jednog Britanca Haynesa da bi u finalu izgubio od Cipranina Charalambousa. Ostao je tako na osvojenom srebrnom odličju, ali s pozivnicom za finalni grand prix.