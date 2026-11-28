Adventsko klizalište u Đardinu ujutro pripada djeci. Od ponedjeljka do petka, od 9 do 13 sati, Grad Split ondje osigurava besplatne termine za vrtićke skupine, razrede osnovnih škola te štićenike domova za djecu s posebnim potrebama i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi s područja grada. Besplatno je klizanje, a besplatna su i pomagala, kacige i medići za koje se početnici drže dok ne uhvate ravnotežu. Skupine dolaze organizirano, uz prethodnu najavu i rezervaciju termina, kako bi i djeca koja led znaju samo s televizije napravila prve korake na klizaljkama.

Prvi klizači već su na popisu

Pozivu su se prve odazvale osnovne škole. Rezervirano je već nekoliko termina za skupine od dvadesetak učenika, a ovih su dana poziv dobile i ravnateljice i ravnatelji dječjih vrtića. Uz slobodno klizanje djeca se mogu uključiti u školu klizanja. Vode je stručni voditelji educirani za rad s predškolcima i školarcima, od prvog nesigurnog koraka do samostalnog kruga po ledu. Split zimi rijetko nudi led pa većina djece nikad nije stajala na klizaljkama. Klizanje uz glazbu jača koordinaciju i ravnotežu, a jutro na otvorenom s prijateljima iz razreda lako postaje uspomena koja se prepričava kod kuće.

Kako rezervirati termin

Voditelji klizališta primaju najave na e-mail adresu split.klizaliste@gmail.com i na broj telefona 091 452 0014. Termini su dostupni radnim danom, osim blagdana, a cijeli dječji program po danima objavljen je na advent.split.hr.

Popodne štafete, sveci i navijačke srijede

Kad jutarnje skupine odu, led preuzimaju igre. Ponedjeljkom od 15 do 16 sati ekipe od troje djece natječu se u štafeti brzog klizanja, u tri dobne skupine od šest do petnaest godina, a prva utrka je već 30. studenoga. Sveti Nikola na led izlazi 6. prosinca, Sveta Lucija 13. prosinca, a Djed Božićnjak na božićno jutro, svi s vrećicom slatkiša.

Na Bijelu Hajdukovu srijedu, 9. prosinca, besplatno kliže svatko u Hajdukovu dresu, a tjedan kasnije svi odjeveni u žuto ili u dresu KK Split. Obje srijede djeca se mogu fotografirati s igračima. Najmlađi Novu godinu dočekuju na ledu prijepodne 31. prosinca, a klizalište se 7. siječnja oprašta s disco večeri.

Besplatan parking i adventski autobus

Za sve koji u grad dolaze poslijepodne i navečer, Grad Split je tijekom cijelog Adventa osigurao besplatno parkiranje na Trgu Hrvatske bratske zajednice. Petstotinjak mjesta besplatno je svaki dan od 17 sati do 5 sati ujutro. Od 5. prosinca svake subote dvaput vozi i posebna adventska autobusna linija. U njoj najmlađe putnike dočekuje Djed Božićnjak s poklonima.