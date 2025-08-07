SJAJNE VIJESTI ZA SPLIĆANE! Odobrena bespovratna sredstva za dogradnju školske dvorane Osnovne škole Sućidar

U srpnju 2024. godine, Grad Split sklopio je ugovor s izvođačem radova za projekt dogradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Sućidar, čime je započela realizacija još jednog značajnog ulaganja u obrazovnu infrastrukturu grada.

U 2025. godini, Razvojna agencija Split – RaST u suradnji sa službama Grada Splita pripremila je i prijavila projektni prijedlog na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole".

"Cilj projekta je izgradnja dvodijelne školske bruto površine 1 593 m², čime se osiguravaju adekvatni uvjeti za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, omogućuje se uvođenje jednosmjenske nastave i poboljšava se kvaliteta obrazovanja, fizičke aktivnosti i općeg standarda učenika i nastavnika. Dvorana će sadržavati svlačionice, sanitarne čvorove, višenamjenski prostor s tribinama, prostore prilagođene osobama s invaliditetom te sportsku opremu", javljaju iz Grada Splita.

Evo kolika je vrijednost investicije

Osim neposrednog utjecaja na kvalitetu nastave, projekt doprinosi stvaranju održivog, zelenijeg i zdravijeg školskog okruženja – uređenjem okoliša, povećanjem zelenih površina i boljom pristupačnošću za osobe s invaliditetom, a energetska učinkovitost i moderna oprema dodatno doprinose održivom razvoju.

Ukupna vrijednost investicije je 4.214.883,48 EUR s uključenim PDV-om, od čega bespovratna sredstva čine 3.752.495,85 EUR (89,02 %), a ostatak je osiguran u proračunu Grada Splita.