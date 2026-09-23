Sjajne vijesti za ljubitelje meteo podataka, zaleđe Trogira konačno dobilo modernu postaju - sve je uživo i besplatno

Mreža meteoroloških postaja na području srednje Dalmacije bogatija je za još jednu vrijednu lokaciju. U Planom kod Trogira postavljena je automatska meteorološka postaja čiji su podaci dostupni svima putem interneta.

Postaju je postavio Mario Božinović, a njezina važnost posebno dolazi do izražaja zbog specifičnog položaja Planog, između obalnog područja Trogira i brdovitog zaleđa.

Na stranici Neverina postaja je evidentirana kao meteorološka postaja Plano, na nadmorskoj visini od 38 metara.

Od temperature i bure do kiše i UV zračenja

Nova postaja omogućuje praćenje niza meteoroloških parametara. Uz temperaturu i relativnu vlažnost zraka, dostupni su podaci o atmosferskom tlaku, rosištu, brzini i smjeru vjetra te njegovim udarima.

Bilježe se i količine oborina, UV indeks te intenzitet Sunčeva zračenja. Neverin omogućuje i pregled statistike te arhivskih podataka, pa će se s vremenom moći uspoređivati vremenske prilike tijekom pojedinih dana, mjeseci i godišnjih doba.

Takva mjerenja posebno su korisna tijekom izraženih vremenskih situacija poput bure, toplinskih valova, jakih pljuskova ili naglih promjena temperature, kada se vremenski uvjeti na malom prostoru mogu znatno razlikovati.

Podaci dostupni svima

Aktualna mjerenja s postaje mogu se pratiti preko Neverina, dok je izravni prikaz stanice dostupan i preko platforme Ecowitt.

Meteo postaja Plano – Neverin:

Pogledajte aktualne podatke s postaje Plano

Ecowitt:

Izravni prikaz meteorološke postaje

Postavljanjem postaje Plano dobiva vlastita kontinuirana lokalna mjerenja, što može biti korisno ne samo zaljubljenicima u meteorologiju nego i stanovnicima, poljoprivrednicima te svima koji žele preciznije pratiti što se događa s vremenom upravo na tom području.