Sjajne vijesti za Gvardiola i Vuškovića: Cijena im ponovno skočila, evo koliko sada vrijede

Specijalizirana platforma za procjenu tržišne vrijednosti i transfere Transfermarkt objavila je novo ažuriranje cijena za englesku Premier ligu, a sjajne vijesti stigle su za vodeće hrvatske reprezentativce. Braniči Joško Gvardiol i Luka Vušković, dvojica najskupljih hrvatskih nogometaša, zabilježili su novi skok vrijednosti nakon uspješnog otvaranja sezone u Manchester Cityju i Brightonu, piše gol.hr.

Joško Gvardiol sada je procijenjen na 75 milijuna eura, što je porast u odnosu na dosadašnjih 70 milijuna. S tom cifrom branič Manchester Cityja dijeli 23. mjesto po vrijednosti u cijeloj Premier ligi, dok na globalnoj razini drži visoko drugo mjesto među svim lijevim bekovima svijeta, gdje je ispred njega jedino Portugalac Nuno Mendes iz PSG-a s procijenjenih 80 milijuna eura.

Vušković među deset najvrjednijih stopera svijeta

Veliki iskorak napravio je i mladi Luka Vušković, čija je vrijednost u dresu Brightona skočila sa 60 na 65 milijuna eura. Mladi stoper time dijeli 41. mjesto u engleskom prvenstvu, dok ga u svjetskim razmjerima taj iznos svrstava na sjajno sedmo mjesto među svim stoperima planeta. Ispred Vuškovića na stoperskoj listi nalaze se samo Pau Cubarsi, William Saliba, Willian Pacho, Marc Guehi, Dayot Upamecano i Gabriel Magalhaes.

Treći hrvatski nogometaš u elitnom rangu engleskog nogometa, Mateo Kovačić, ostao je na nepromijenjenoj procjeni od 10 milijuna eura. Taj iznos Kovačića trenutno stavlja na diobu 12. mjesta najvrjednijih hrvatskih igrača, izjednačenog s Nikolom Vlašićem iz Torina.

Premier liga premašila 14 milijardi eura

Ukupno je Transfermarkt promijenio vrijednosti za 257 nogometaša iz Premier lige, a ukupna vrijednost natjecanja porasla je za čak 945 milijuna eura te sada iznosi nevjerojatnih 14,1 milijardu eura. Najveći pojedinačni skok od po 20 milijuna eura zabilježila je desetorica igrača, među kojima je i Enzo Fernandez koji je dosegnuo vrijednost od 120 milijuna eura.

Na samom vrhu Premier lige i dalje je nedodirljiv Erling Haaland s procjenom od 220 milijuna eura, čime s Lamineom Yamalom iz Barcelone dijeli titulu najvrjednijeg nogometaša na svijetu. Iza Haalanda u Engleskoj drugo mjesto s po 120 milijuna eura dijele Fernandez, Elliot Anderson, Morgan Rogers i Declan Rice.