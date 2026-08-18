SJAJNE VIJESTI IZ OMIŠA Posljednje kućanstvo večeras priključeno na struju. Gabrić otkrio što slijedi idućih dana

Počelo je popisivanje štete od strane Grada Omiša na terenu. Reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić iz Splita doznaje od načelnika Županijskog stožera civilne zaštite Damira Gabrića kada Omišani mogu očekivati konkretnu sanaciju i pomoć.

"Za sve građane jedna lijepa vijest je da je večeras od 19 sati zadnji priključak u Gradu Omišu priključen. 2300 kućanstva je bilo bez električne energije. 200 vrijednih djelatnika HEP-a i volontera, moram reći da im se prijavljuje veliki broj volontera koji im je pomagao u njihovom radu", rekao je Damir Gabrić, načelnik stožera civilne zaštite SDŽ.

Nekoliko objekata je u potpunosti izgorjelo pa je pri spajanju na struju došlo do iskrenja koje bi moglo izazvati dodatne požare te se zato oni neće spojiti.

"Svi ostali građani Omiša od večeras u 19 sati imaju električnu energiju", rekao je Gabrić.

Službe su krenule s uklanjanjem drveća, a trenutno im je prioritet cesta D8 pa već u petak stiže pojačanje s kontinenta. Grad Omiš je osigurao dva tima koja pregledaju teren kako ne bi došlo do odrona.

"Napravit ćemo nekakve izračune i trebalo bi se što hitnije krenuti u sanaciju toga. Ako ne bude većih kiša ne bi trebalo doći do odrona", rekao je Gabrić.

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